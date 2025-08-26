LeBron James : les Lakers pas intéressés par les trades proposés par les Warriors

Les Golden State Warriors ont toujours le fantasme d’associer Stephen Curry et LeBron James. Malheureusement pour eux, les Los Angeles Lakers ne sont visiblement pas intéressés par ce qu’ils ont à leur proposer.

Selon le Lakers Daily, les Lakers ne seraient intéressés ni par Jimmy Butler ni par Jonathan Kuminga, les deux gros assets que les Warriors pourraient proposer.

LeBron James touchera 52,6 millions de dollars la saison prochaine. C’est pourquoi les Warriors ont proposé Jimmy Butler, qui touchera 54,1 millions de dollars. Mais les Lakers ne sont pas intéressés à l’idée de récupérer son gros contrat (54M la saison prochaine, 56,8 la suivante).

Idem pour Jonathan Kuminga qui est restricted free agent, qui cherche un deal à 30 millions la saison et que les Warriors pourraient utiliser dans un sign-and-trade.

De toute façon, LeBron James n’a pas demandé de trade et il a une no-trade clause. Mais au cas où l’idée de jouer avec Stephen Curry aurait pu l’exciter, les Lakers semblent quoi qu’il arrive décidés à le conserver plutôt que de s’engager avec un Butler ou un Kuminga.