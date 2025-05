L'intersaison s'annonce essentielle aux Los Angeles Lakers. Sauf surprise, l'effectif devrait être construit autour du duo LeBron James - Luka Doncic. Avec un objectif pleinement assumé : récupérer un intérieur athlétique pour coller au jeu du Slovène.

Mais une formule, autour des deux superstars, peut-elle réellement fonctionner ? Pour Danny Green, la réponse est non. En effet, l'ancien joueur californien voit des limites bien trop importantes à cette association sur le plan défensif.

"Offensivement, c'est un duo explosif. Mais je crois que c'est une association qui a beaucoup de manques sur le plan défensif... Je ne sais pas combien d'années LeBron a encore dans les jambes, mais c'est vraiment très dur de gagner un titre quand ton meilleur joueur à 40 ans.

L'an prochain, il va avoir 41 ans... Il peut toujours avoir entre 30 et 20 points de moyenne. Mais je ne vois pas les Lakers gagner un titre NBA avec cette formule", a tranché Green pour le podcast All The Smoke.

Sur certaines séquences, LeBron James a eu la capacité à monter son niveau défensif. Luka Doncic aussi. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur l'intégralité d'une campagne de Playoffs ? Il s'agit de la grande question. Mais les doutes sont effectivement compréhensibles.

LeBron James, une tendance se dessine pour son futur