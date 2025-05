LeBron James, une tendance se dessine pour son futur

Après l'élimination des Los Angeles Lakers au premier tour des Playoffs face aux Minnesota Timberwolves (1-4), LeBron James a maintenu le doute sur son avenir. A 40 ans, l'ailier a semblé prêt à étudier toutes les options, notamment une éventuelle retraite.

Certains l'ont même imaginé potentiellement sur le départ des Angelenos, en déclinant sa "player option". Mais sur ce dossier, il ne s'agit pas de la tendance. Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le King devrait poursuivre son aventure avec les Lakers.

Par contre, un nouveau deal, avec éventuellement un "effort" financier, ne paraît pas d'actualité. Pour rester à Los Angeles, James devrait tout simplement activer son option à 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026. Sans même passer par la Free Agency.

"On m'a dit qu'il allait probablement activer son option. Il a cette énorme 'player option' et c'est donc le plan d'en profiter. Il doit se décider avant le 29 juin, donc il a encore un mois pour trancher. Et il va y avoir des discussions difficiles entre lui et les Lakers pour faire le point sur l'effectif.

LeBron, qu'il joue encore une ou plusieurs saisons, veut être dans un environnent compétitif", a prévenu Charania.

Il s'agit tout de même d'un élément intéressant : ces dernières années, LeBron James avait l'habitude de signer des contrats 1+1. Cette fois-ci, il se contenterait d'activer cette fameuse option. Pour envisager sérieusement un clap de fin après 2025-2026 ?

Les All-NBA Teams dévoilées, LeBron James bat encore un record