LeBron James est à 20 passes de marquer l’Histoire (à jamais)

Parmi les nombreux accomplissements historiques et extraordinaires de LeBron James, celui-ci sera très haut placé. Le King s’apprête à devenir, d’ici deux ou trois matches, le seul joueur NBA à compiler plus de 10 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes. Du triple-double niveau XXL.

En effet, il n’est plus qu’à 20 offrandes d’intégrer le club des « plus de 10 » aux caviars. Un groupe très fermé qui ne comprend que 6 joueurs. Parmi eux, Chris Paul est celui qui a marqué le plus de points en carrière avec 20 000 pions et des poussières alors que James est déjà à… plus de 36 000.

La superstar des Los Angeles Lakers devrait terminer en tête du classement des meilleurs marqueurs tout en étant potentiellement dans le top-5 aux passes. C’est complètement fou. Absurde. S’il atteint la barre des 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes, il pourrait établir un record particulièrement difficile à battre. Une performance à la Wilt Chamberlain, susceptible de traverser les époques.