LeBron James nouveau recordman de minutes

LeBron James est devenu le joueur avec le plus de minutes au compteur en saison régulière dans l'histoire de la NBA. Cette nuit, lors de la victoire des Lakers à Sacramento, le "King" a joué 34 minutes et dépassé Kareem Abdul-Jabbar en ayant désormais 57 471 minutes à son actif en carrière. Au passage, LeBron a posé 19 points, 6 rebonds et 7 passes, pour aider Los Angeles à prendre le dessus.

C'était déjà Kareem que LeBron avait doublé pour l'un de ses précédents records jugés indéboulonnables il y a encore quelques années : celui du plus grand nombre de points en carrière en NBA. Dans les deux cas, le "Chosen One" va les porter à des hauteurs qu'il sera là aussi très, très compliqué d'aller chercher.