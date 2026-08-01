Pourquoi LeBron James n’a pas envisagé les Spurs ?

L'agent de LeBron James, Rich Paul, a expliqué pourquoi l'ailier n'avait pas envisagé de rejoindre les San Antonio Spurs cet été.

Au terme d'une longue réflexion, LeBron James a choisi de rejoindre les Philadelphia Sixers cet été. Très courtisé, l'ailier de 41 ans a pris le temps d'étudier toutes les options disponibles sur le marché.

Mais bien évidemment, le King n'était pas ouvert à toutes les destinations. Parmi les franchises prétendantes au titre NBA, le natif d'Akron n'a pas envisagé de rejoindre les New York Knicks, récemment sacrés. Ni les San Antonio Spurs, finalistes malheureux.

Dans son podcast, l'agent de LBJ, Rich Paul, a expliqué cette décision.

"Les Spurs ? C'est un peu comme pour les Knicks : ce sont deux équipes qui ont disputé les Finales NBA cette saison. Les Spurs ont été les finalistes malheureux. Et quand on a un joueur comme Wemby, il faut reconnaître son évolution et la place qu'il occupe au sein des Spurs.

Et ce n'est pas facile : quand LeBron James débarque, peu importe qui vous êtes. Puis il faut aussi faire preuve de respect, et c'est pareil pour les Spurs et les Knicks. Il faut respecter ce qu'ils ont construit. C'est difficile pour eux en tant qu'organisation.

Parce que ce n'est pas comme si on remplaçait simplement une personne, c'est un véritable défi", a partagé Rich Paul.

Pour les Knicks comme pour les Spurs, LeBron James n'avait pas le sentiment que sa présence était nécessaire pour permettre aux deux équipes de gagner. Aux Philadelphia Sixers, il se sent en mesure de faire une véritable différence.

Le clan LeBron dément un documentaire façon The Last Dance