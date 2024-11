Les Los Angeles Lakers ont une vraie irrégularité sur ce début de saison. Les séries, positives et négatives, s'enchaînent pour les Angelenos. Et battus par les Phoenix Suns (100-127) la nuit dernière, LeBron James et ses partenaires restent sur 3 défaites consécutives.

Une inconstance qui n'est bien évidemment pas surprenante. Avec la nomination de JJ Redick cet été, les Californiens doivent trouver la bonne formule, tout en assimilant des nouveaux préceptes.

Pour un joueur expérimenté et exigeant comme James, ce développement peut parfois être difficile à accepter. Mais le King tente de gérer sa frustration.

"Nous sommes dans un nouveau projet et nous comprenons que les choses ne vont pas se mettre en place en un seul soir. Il faut donc rester calme, dans les hauts comme dans les bas. Pendant les matches, tu as bien évidemment envie de mieux jouer.

Tu aimerais faire mieux les choses, tu es parfois frustré, bien évidemment, mais jamais par rapport au projet. C’est comme ça et il faut continuer de bosser", a ainsi demandé LeBron James face aux médias.

Sur les derniers matches, les Lakers ont surtout été pénalisés par des efforts défensifs trop réduits. Et Redick risque de sérieusement secouer ses troupes pour sonner la révolte...

JJ Redick, son coup de gueule sur l’attitude des Lakers