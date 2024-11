Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Wizards : 127-108

Bucks @ Heat : 106-103

Rockets @ Wolves : 117-111, après prolongation

Spurs @ Jazz : 128-115

Lakers @ Suns : 100-127

Tous les matches de cette nuit comptent pour la NBA Cup

- Sans Giannis Antetokounmpo, gêné par son genou, les Bucks ont réussi le petit exploit de s'imposer à Miami (106-103). Milwaukee a pourtant dilapidé 22 points d'avance, avant de se reprendre et de finir le job. Damian Lillard a été excellent (37 pts à 8/13 à 3 pts, 12 asts) pour guider son équipe vers une cinquième victoire consécutive et, ce qui est tout sauf anodin, un bilan à l'équilibre. Après un démarrage catastrophique, les hommes de Doc Rivers ont trouvé un rythme de croisière et se rapprochent d'un classement bien plus digne de leur standing.

C'est à 3 points que les Bucks ont fait plier Miami, avec 60 points inscrits sur paniers primés contre 30 pour Jimmy Butler (23 pts) et les Floridiens.

Damian Lillard était dans un très bon soir et commence à montrer le visage qui a poussé Milwaukee à le recruter la saison dernière. Cette action est assez révélatrice de son niveau de confiance.

- Les Suns ont fêté comme il se doit le retour à la compétition de Kevin Durant et Bradley Beal cette nuit, en dominant nettement les Lakers (127-100). Les deux hommes ont tous les deux marqué 23 points pour épauler Devin Booker (26 pts, 10 asts) et mettre un terme à leur série de cinq défaites consécutives. C'est dans le troisième quart-temps que Los Angeles a baissé pavillon, avec beaucoup trop de largesses défensives au goût de JJ Redick.

Les Suns ont désormais à 9-1 lorsque Kevin Durant sur le terrain. Du côté des Lakers, Anthony Davis (25 pts, 15 rbds) et LeBron James (18 pts, 10 asts, 8 rbds) n'ont pas pu faire pencher la balance en faveur de leur équipe. C'est la première défaite des Lakers en NBA Cup cette saison.

- San Antonio a signé une quatrième victoire consécutive en s'imposant sur le parquet du Jazz. Victor Wembanyama a inscrit 34 points, avec 7 rebonds et 3 contres, à 13/23, avec 6 paniers à 3 points. Stephon Castle continue d'impressionner : le rookie a posé 23 points, record personnel égalé, pour contribuer à ce succès relativement serein.

Lauri Markkanen a quitté le terrain dans le 4e quart-temps après un choc genou contre genou avec Wembanyama et n'est pas revenu sur le parquet.

WEMBY PUTS ON A SHOW 🤩 👽 34 PTS

👽 7 REB

👽 6 3PM

👽 3 BLK@spurs move to 2-1 in the #EmiratesNBACup and have won 4 in a row overall! pic.twitter.com/2D170aeKpR — NBA (@NBA) November 27, 2024

- Le match le plus accroché de la nuit s'est tenu à Minneapolis, où les Rockets sont venus à bout des Timberwolves en prolongation (117-111). Houston est invaincu en NBA Cup et a prolongé cette bonne dynamique grâce notamment au triple-double d'Alperen Sengun (22 pts, 11 asts, 10 rbds), à Fred VanVleet (27 pts, 11 asts) et à Dillon Brooks (22 pts). Le point positif pour Minnesota, qui a perdu ses trois derniers matches, c'est l'impact intéressant de Rob Dillingham en l'absence de Mike Conley. Le meneur rookie a compilé 12 points, 7 passes et 5 rebonds.

Rudy Gobert a terminé la partie avec 5 points (2/3) et 16 rebonds, avec cette même solidité au rebond, mais aussi cette faible implication en attaque.

- Les Wizards ont cru pendant un quart-temps qu'ils allaient pouvoir stopper leur série de défaites. A domicile contre Chicago, Washington a pourtant fini par concéder assez rapidement une 12e défaite consécutive (127-108). Torpillés dans le 2e quart-temps (40-18) par les Bulls et leur trio Coby White (21 pts) - Zach LaVine (18 pts) - Nikola Vucevic (19 pts, 12 rbds), les joueurs de Brian Keefe ne s'en sont jamais remis.

Alex Sarr a néanmoins signé un bon match avec 20 points (à 4/5 à 3 points), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre. Bilal Coulibaly s'est lui contenté de 8 points, 5 passes, 3 rebonds et 1 interception. Sans surprise, Washington est éliminé de la course aux quarts de finale de la NBA Cup. Pour Chicago, il s'agit de la plus large victoire cette saison.

