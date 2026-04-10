LeBron James recadre une fan en plein match face aux Warriors

En plein match face aux Warriors, LeBron James s’est retourné vers une fan… et la scène captée par les cameras fait déjà le tour des réseaux.

Les Los Angeles Lakers avaient besoin de souffler. Et ils l’ont fait avec autorité face aux Golden State Warriors (119-103), mettant fin à une série de trois défaites particulièrement lourdes. Mais au-delà du score, c’est une séquence captée en plein match qui a retenu l’attention.

En plein quatrième quart-temps, alors que les Lakers comptaient plus de 20 points d’avance, LeBron James s’est retrouvé dans un échange tendu avec une fan des Warriors assise à proximité du terrain. La scène, filmée et rapidement devenue virale, montre la star des Lakers se retourner vers elle et lui lancer, en la pointant du doigt :

« Regarde juste le match. »

Une réaction directe, à laquelle la spectatrice a répondu avec ironie :

« Vous êtes en train de gagner. »

Un échange bref, mais révélateur de la tension qui peut exister, même dans un match maîtrisé de bout en bout.

LeBron en patron malgré le contexte

Sur le terrain, LeBron James a répondu comme il devait le faire : en dominant les débats. Il termine meilleur marqueur du match avec 26 points, à 11/17 au tir, auxquels il ajoute 11 passes, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.

Une performance complète qui permet aux Lakers de repartir de l’avant et d’afficher un bilan de 52 victoires pour 29 défaites, à une longueur seulement des Denver Nuggets dans la course à la troisième place à l’Ouest.

Mais malgré ce succès, l’horizon reste flou pour Los Angeles. Privés de Luka Doncic, touché aux ischios, et d’Austin Reaves, absent pour plusieurs semaines, les Lakers avancent diminués au pire moment de la saison.

Dans ce contexte, LeBron devra peut-être encore hausser le ton (sur le terrain comme en dehors) pour maintenir son équipe à flot dans une conférence Ouest plus dense que jamais.

🎙️ LeBron James Vs Kobe Bryant, la meilleure finale NBA qui n'a jamais eu lieu ?