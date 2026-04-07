Chose promise, chose due, en ce lundi de Pacques, Antoine , Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions. On parle des émotions de Shaï, de la meilleure finale NBA qui n'a jamais eu lieu, du MVP, de Luka Doncic et de plein de choses encore.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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🎙️ Les complots NBA, on y croit ou on n’y croit pas ?