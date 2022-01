LeBron James s’empare d’un record de Michael Jordan !

LeBron James affole les compteurs ! A 37 ans, l'ailier des Los Angeles Lakers se maintient à un niveau assez incroyable. Impressionnant ces dernières semaines, le King porte sur ses épaules la franchise californienne, sur une série de 4 victoires consécutives.

Malgré le poids des années, le natif d'Akron a une longévité dingue. La semaine dernière, l'ancien des Cleveland Cavaliers a ainsi rejoint Michael Jordan dans l'histoire : ils sont les deux seuls joueurs à avoir bouclé, à plus de 35 ans, un match avec plus de 40 points sans le moindre turnover.

Et cette fois-ci, James a chipé un record à His Airness ! En effet, James a désormais marqué 25 points ou plus sur ses 10 derniers matches. Et sans surprise, il devient donc le joueur le plus vieux de l'histoire de la NBA à réaliser une telle série.

Auparavant, ce record était donc détenu par Jordan, à 34 ans. Et c'est peut-être le plus fort dans cette performance : LeBron James le fait avec 3 années de plus au compteur. Une nouvelle preuve du rendement très élevé de LBJ pour sa 19ème année en NBA.

Et avec la dépendance des Lakers par rapport à ses performances, il risque de continuer d'enchaîner les grosses prestations dans les semaines et mois à venir...

