LeBron James, un retour impactant dans le money-time

Gêné par des douleurs à l'aine, LeBron James a raté 5 matches consécutifs. Mais cette nuit, l'ailier des Los Angeles Lakers a réalisé son retour lors de la victoire face aux San Antonio Spurs (105-94). Avec 21 points et 8 rebonds, le King a réalisé un come-back correct, malgré ses 9 ballons perdus.

Surtout, le natif d'Akron a pris ses responsabilités dans le money-time. Avec 8 points dans le 4ème quart-temps, James a porté son équipe avec Anthony Davis pour faire la différence. Un retour réussi avec la première victoire des Lakers à l'extérieur cette saison.

"Le quatrième quart-temps a toujours été mon préféré. C'est le moment de la victoire, le moment où il faut faire la différence, exécuter et faire les bonnes actions, c'est toujours un régal pour moi. Mon rythme et mon timing étaient un peu faibles sur certaines de mes passes.

J'en ai eu six en première période et j'ai réduit ce chiffre de moitié en seconde période. Mais je serai bien meilleur, évidemment, au fur et à mesure des matches, je retrouverai mon rythme", a assuré LeBron James face à la presse.