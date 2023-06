Les Mavericks auraient songé à faire venir LeBron James l’an dernier

Les Dallas Mavericks voulaient absolument une deuxième star à associer à Luka Doncic et ils se sont finalement tournés vers Kyrie Irving. Mais Chris Haynes révèle que la franchise texane a d'abord pensé à un autre joueur, encore plus fort. En effet, selon ses sources, la franchise texane songeait à essayer de récupérer LeBron James aux Los Angeles Lakers. Une hypothèse formulée par les dirigeants au moment où la saison des Angelenos partaient en vrille, avec peu de victoires et une qualification plus qu'incertaine pour les playoffs.

Il y a quelque chose qui ne colle pas avec la rumeur avancée par Haynes. Il explique (ou plutôt il laisse entendre) que les Mavericks ont abandonné la piste parce que les Lakers ont fait une série de transferts qui ont relancé leur équipe. Sauf qu'en réalité, Dallas a fait venir Irving avant même la deadline, avant donc que Los Angeles récupère les pièces majeures de la deuxième moitié de saison réussie.

Une fois Kyrie en place, Dallas n'avait plus d'assets pour faire venir LeBron James. Il est évident très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très (vous avez compris) peu probable que les Lakers acceptent de céder le King. Mais imaginons qu'ils auraient été ouverts à cette idée. Il aurait fallu au moins plusieurs picks, Jaden Hardy, Dorian Finney-Smith, etc. Le trade n'aurait été possible que sans avoir fait celui pour Kyrie Irving au préalable. Du coup, soit la rumeur est fausse, soit la justification avancée par l'insider n'est pas la bonne. Bref, dans tous les cas, ça ne s'est pas fait et ça semble peu crédible.

