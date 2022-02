LeBron James, l’ultime décideur pour l’avenir de Russell Westbrook ?

Les Los Angeles Lakers semblent dans une véritable impasse. En difficulté, LeBron James et ses partenaires traversent, encore une fois, une période difficile avec 6 défaites sur les 8 derniers matches. Dans ce contexte, les rumeurs se multiplient par rapport à l'avenir de Russell Westbrook.

Incapable de s'imposer chez les Angelenos, le meneur suscite de gros doutes. En interne, les Lakers auraient même perdu espoir avec lui. Les Californiens ne croient plus en la possibilité de viser le titre avec le Big Three actuel, composé de James, Anthony Davis et donc Westbrook.

Malgré tout, un départ de l'ancien de l'Oklahoma City Thunder sur cette deadline des trades semble comme peu probable. Un échange serait plutôt prévu pour l'été prochain. A moins d'une intervention de James ?

En effet, d'après le Bleacher Report, les Lakers sont prêts à bouger pour Westbrook si le King donne le feu vert. Actuellement, les mouvements possibles ne sont pas particulièrement nombreux. Mais les Houston Rockets sont prêts à discuter d'un échange avec John Wall.

Une opportunité suffisante pour l'actuel 9ème de la Conférence Ouest ? On peut en douter. Même si l'expérience Westbrook incarne, pour le moment, un échec, Wall, à l'arrêt depuis plusieurs mois, ne semble pas offrir des perspectives plus réjouissantes. A moins d'un miracle, Los Angeles et LeBron James se trouvent bien bloqués...

Russell Westbrook se plaint encore de Vogel mais ça montre qu’il n’a rien compris