LeBron James sera-t-il titulaire aux Jeux Olympiques ?

LeBron James est clairement l'instigateur de la formation de cette équipe de Team USA clinquante qui s'apprête à disputer les Jeux Olympiques 2024. Mais le King est aussi le joueur le plus âgé de l'équipe. Certains au pays se demandent donc s'il sera un titulaire indiscutable de cette Dream Team 2024 ou s'il sera plutôt un remplaçant de luxe. Joe Vardon, le journaliste de The Athletic, croit savoir de quelle manière se passeront les choses.

D'après plusieurs de ses sources proches de USA Basketball, LeBron James sera dans le cinq au début du tournoi, dans un rôle de point forward. Steve Kerr entend aligner Stephen Curry, son joueur chez les Warriors, mais dans un rôle plus éloigné du ballon, pour profiter de son shoot légendaire. La seule autre certitude concerne Kevin Durant, qui sera le troisième titulaire de l'équipe, même s'il y aura évidemment une rotation assez large en cas de domination logique de Team USA dans les matches.

🎙️: Team USA, vraiment imbattable aux JO ?

Si Joel Embiid est en bonne santé, comme cela semble être le cas après une phase de récupération, le poste de pivot lui est dévolu. Kerr aura ensuite un choix de riche avec le reste d'un roster assez exceptionnel.

"Un cinq de départ ? C'est une super questoin. Mon staff et moi en parlons beaucoup et c'est un bon problème à avoir. Je pense que les 12 joueurs de cette équipe seront un jour au Hall of Fame, donc comment est-ce qu'on choisit là-dedans ? L'idée est de trouver des combinaisons de joueurs qui cliquent, des line up capables d'attaquer et de défendre efficacement. Notre boulot à Las Vegas sera de trouver des combinaisons de cinq joueurs qui vont ensemble, puis de demander aux 12 gars de s'impliquer pleinement pour gagner la médaille d'or, peu importe qui joue", a déclaré Steve Kerr à The Athletic.

Le groupe de Team USA

Guards : Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, Tyrese Haliburton

Forwards : Kevin Durant, Jayson Tatum, Kawhi Leonard, Anthony Edwards

Bigs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo