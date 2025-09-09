Encore une première pour le King ! LeBron James est devenu le premier joueur NBA en activité à signer un essai dans le Quotidien du peuple (People’s Daily), journal officiel du Parti communiste chinois. Une publication hautement symbolique qui marque presque l’achèvement de la réconciliation entre la ligue américaine et le marché chinois, après des années de tensions diplomatiques et commerciales.

Dans ce texte, LeBron s’adresse directement aux fans chinois. « Je suis profondément touché par l’enthousiasme et la gentillesse de mes amis en Chine », écrit-il, avant d’ajouter : « Tout ce que je peux faire, c’est donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour exprimer ma gratitude. »

Le quadruple champion NBA insiste aussi sur la relation de long terme qu’il entretient avec le pays. « Depuis mon premier voyage en Chine en 2005, j’ai toujours ressenti un lien fort avec le peuple chinois. Je suis heureux d’avoir pu revenir à de nombreuses reprises, rencontrer les fans et partager notre amour du basket. » Des mots qui sonnent comme une confirmation : la NBA et son icône la plus influente veulent consolider cette passerelle culturelle et commerciale.

L’essai paraît alors que la NBA s’apprête à organiser des matchs de pré-saison à Macau, retransmis de nouveau par CCTV, et que les sponsors chinois renouent avec la ligue. LeBron, par son image planétaire et sa stature de modèle, devient le visage idéal de cette réouverture. « Je crois que le sport peut rassembler les gens, transcender les frontières et créer une compréhension mutuelle », écrit-il encore.

Un enjeu business colossal

Car derrière les mots se cache un marché titanesque. La Chine a longtemps représenté le deuxième poumon économique de la NBA après les États-Unis. Les droits TV, autrefois interrompus après le tweet polémique de Daryl Morey sur Hong Kong en 2019, sont en train de retrouver leur pleine puissance grâce au retour des retransmissions de CCTV. Les géants du sponsoring chinois — de Tencent à Anta en passant par les équipementiers — recommencent à investir lourdement.

Pour la ligue, ce rapprochement est crucial : plus de 500 millions de téléspectateurs potentiels, des partenariats qui pèsent des centaines de millions de dollars par saison, et une vitrine incomparable pour les stars. Dans ce contexte, voir LeBron James devenir la plume officielle de la NBA en Chine n’a rien d’anecdotique. C’est une opération calibrée, qui place le “King” au cœur du redéploiement économique de la ligue dans le plus vaste marché étranger.

Rappel : Le Quotidien du peuple est le journal officiel du Comité central du Parti communiste chinois. Avec son tirage de trois millions d'exemplaires en 2012, le journal est classé par l'Unesco parmi les dix plus grands du monde (Wikipedia).

L'intégralité de la Tribune de LeBron James dans le Quotidien du Peuple

« Je vais bientôt entamer ma 23e saison dans la NBA. J'ai porté le maillot numéro 23 pendant la majeure partie de ma carrière, et ce numéro revêt une signification particulière pour moi. À l'approche de cette saison spéciale, je suis revenu en Chine pour commencer cette nouvelle aventure avec les fans d'ici.

C'est la 15e fois que j'organise une tournée en Chine au cours de ma carrière. À chaque fois que je viens ici, ma famille et moi sommes chaleureusement accueillis. L'enthousiasme et la gentillesse de mes amis chinois me touchent profondément, et tout ce que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même à chaque match pour exprimer ma gratitude.

Le basket-ball n'est pas seulement un sport, c'est un pont qui relie les gens, avec la passion qui coule dans nos cœurs. Il y a treize ans, lors d'un événement, j'ai eu une brève conversation avec Niu Ziwei, une joueuse de basket-ball universitaire chinoise. Aujourd'hui, elle est devenue enseignante et mère de deux enfants. Lors de ce voyage en Chine, j'ai eu l'honneur de la rencontrer, elle et sa famille, ce qui m'a fait ressentir une responsabilité encore plus grande dans la promotion des échanges sportifs. J'ai moi-même trois enfants, je sais donc bien que le basket-ball peut inspirer des générations à poursuivre leurs rêves. En voyant tant de jeunes Chinois passionnés de basket-ball, j'espère pouvoir contribuer au développement du basket-ball chinois.

L'ambiance autour du basket-ball en Chine a toujours été incroyable. Il y a beaucoup de joueurs renommés ici, et de nombreux jeunes talents exceptionnels ont émergé... Beaucoup de jeunes m'ont demandé comment bien jouer au basket-ball. Je pense qu'il y a trois facteurs clés : la détermination, le dévouement et la passion. Si vous aimez le basket-ball, prenez votre décision et consacrez-vous corps et âme à ce sport, vous en récolterez certainement les fruits.

J'adore ce sport, et il m'inspire. Même si j'ai presque 41 ans, l'âge n'est qu'un chiffre. Tant que je joue encore et que je peux fouler le parquet, je ferai de mon mieux pour m'améliorer. Je suis très strict avec moi-même. J'espère continuer à accomplir de nouvelles choses et m'efforcer d'être le meilleur joueur possible. »

