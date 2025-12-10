Déclaration choc de Rich Paul : l’agent de LeBron James estime que les Lakers ne sont pas des candidats aux Finales NBA malgré leur excellent début de saison. Pourquoi un tel message ?

Rich Paul tranche : « Les Lakers ne sont pas assez forts »

Alors que les Lakers affichent un excellent bilan de 17-6 et occupent la deuxième place à l’Ouest, Rich Paul, agent de LeBron James et fondateur de Klutch Sports, a surpris toute la NBA avec une analyse particulièrement directe.

Dans le Game Over Podcast, il a affirmé sans détour :

« Je ne pense pas que les Lakers soient assez bons pour être des contenders, pas pour le moment. Je ne pense pas qu’ils aient suffisamment pour aller en finales de conférence. »

Selon lui, le jeu des Lakers serait trop prévisible en playoffs.

« Leur style sera très facile à défendre quand les playoffs commenceront », a-t-il ajouté.

Un doute sur le trio Doncic-LeBron-Reaves

Rich Paul a également visé la capacité de l’équipe à tenir dans la durée.

D’après lui, Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves pourraient manquer de fraîcheur en deuxième partie de saison, rendant une longue campagne de playoffs improbable.

Il a aussi insisté sur un obstacle majeur dans la conférence : les Oklahoma City Thunder, auteurs d’un incroyable 23–1.

« Ils sont dans une classe à part », a-t-il estimé.

Lorsque Max Kellerman lui demande s’il croit en cette équipe « en l’état », sa réponse est immédiate :

« Non. »

Un message caché derrière les mots ?

Cette sortie étonne forcément. Déjà parce qu’elle vient de l’agent de LeBron James. Mais aussi parce que les Lakers ont survécu à l’absence de LeBron sur les 14 premiers matchs et ont trouvé un nouvel équilibre avec Deandre Ayton.

LeBron réalise de belles prestations depuis son retour, et la franchise n’a jamais semblé aussi solide depuis plusieurs saisons.

Alors, pourquoi cette déclaration choc de son agent ?

Plusieurs hypothèses agitent déjà la NBA :

Une manière de pousser Rob Pelinka à un renfort majeur avant la deadline ?

Un message indirect de LeBron, qui n’a pas encore tranché sur son avenir ?

Ou simplement une manière pour Rich Paul de préparer le terrain pour une éventuelle discussion concernant un joueur de son écurie ?

Quoi qu’il en soit, cette sortie publique contraste nettement avec l’optimisme affiché en interne… et relance le feuilleton Lakers.

Les Lakers poursuivent leur marche en avant

En attendant, Los Angeles tourne à plein régime. LeBron, revenu après 14 matchs d'absence, tourne à 16,1 points, 7,6 passes et 4,7 rebonds. Austin Reaves enchaîne les performances de haut niveau. Luka Doncic joue à un niveau MVP.

Mais la pression monte désormais autour d'un effectif que Rich Paul juge insuffisant pour viser le sommet.

LeBron donne sa meilleure version de lui-même, 2018