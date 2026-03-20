LeBron James a répondu aux critiques sur son entente avec Luka Doncic et Austin Reaves, estimant que ses détracteurs avaient « complètement tort ».

LeBron James n’a pas apprécié les doutes autour de son entente avec Luka Doncic et Austin Reaves… et il l’a fait savoir.

Après la victoire des Los Angeles Lakers face au Miami Heat (134-126), qui prolonge leur série à huit victoires consécutives, la superstar de 41 ans a répondu sans détour à ses détracteurs.

Interrogé sur les critiques concernant le « fit » entre les trois stars, LeBron a taclé ceux qui doutaient.

« Pour nous, ça a toujours été une question de temps. On n’a pas vraiment eu l’occasion de travailler ensemble sur le terrain. »

Avant d’enchaîner :

« Ça vend plus facilement de papiers, de Reels et de podcasts si vous dites que LeBron serait mieux sans eux. Beaucoup de gens veulent voir ça comme ça… mais ils ont complètement tort. »

Il faut dire que les Lakers n’ont jamais vraiment pu aligner durablement leur trio cette saison.

LeBron a manqué une partie importante du début de saison, Doncic a enchaîné plusieurs pépins physiques, et Reaves a lui aussi été absent sur une longue période.

Résultat : du temps d’adaptation… et forcément des doutes extérieurs.

Mais aujourd’hui, tout semble s’aligner. Les trois joueurs sont en forme, et les Lakers enchaînent.

Avec un bilan de 45-25, la franchise californienne pointe à la 3e place de la conférence Ouest et s’impose comme l’une des équipes les plus chaudes du moment.

Pour LeBron James, la dynamique actuelle suffit à faire taire les critiques.

Et si le trio reste en bonne santé, les Lakers pourraient bien transformer ce débat sur le « fit » en véritable force pour les playoffs.