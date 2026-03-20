Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 111-130

Pistons @ Wizards : 117-95

Lakers @ Heat : 134-126

Cavs @ Bulls : 115-110

Clippers @ Pelicans : 99-105

Suns @ Spurs : 100-101

Bucks @ Jazz : 96-128

Sixers @ Kings : 139-118

Quelle soirée pour les Spurs ! San Antonio a officiellement retrouvé les playoffs après 6 ans de disette. Pour ce faire, les Texans ont arraché la victoire à domicile contre Phoenix, sur un game winner de Victor Wembanyama. Le tir du Français (34 pts, 12 rbds) a fait mouche à 1 seconde de la fin a sauvé la situation et fait exploser la salle. Il y avait du KD dans cette prise de décision cette fixation et ce magnifique tir.

- Portés par un Luka Doncic encore monumental à 60 points, les Los Angeles Lakers ont dominé Miami (134-126) pour une 8e victoire de suite. Le Slovène, en feu, enchaîne les cartons et repointe son nez dans la discussion du MVP. LeBron James, lui, compile 19 points, 15 rebonds et 10 passes, tout en égalant le record historique de matches joués (1 611) de Robert Parish. Le King n’a encore quasiment rien raté (21/22 en 7 QT consécutifs avant son premier loupé). Le Heat a pourtant mené de 15 points, mais le duo a renversé le match.

- Les Hornets ont fait pleuvoir sur Orlando avec 21 paniers primés et un succès confortable. Miller (25 pts, 8 asts) et Knueppel ont été les plus en vue. Petit match pour Moussa Diabaté : 3 pts, 5 rbds. Noah Penda a lui marqué 8 pts en sortie de banc pour le Magic.

- Le double double (24 pts, 11 rbds) de Jalen Duren a permis aux Pistons de gagner très tranquillement â Washington, pour digérer la nouvelle de la blessure de Cade Cunningham. Alex Sarr, de retour, est passé à côté de son match (2 pts à 1/12).

- Les Cavs ont eu jusqu’à 29 pts d’avance face à Chicago mais n’ont gagné que de 5 pts. Sans Mitchell, touché à l’oeil, Cleveland s’en est remis à James Harden (36 pts) et Evan Mobley (26 pts). Guerschon Yabusele a fini en double-double (10 pts, 11 rbds).

- Les Pelicans ont encore battu les Clippers après avoir déjà gagné contre eux la veille. Kawhi Leonard était au repos, ce qui a facilité la tâche de Trey Murphy (27 pts) et de ses camarades. C’est la 7e victoire de suite à domicile pour NOLA.

- Le Jazz a écrasé les Bucks, provés de Giannis, avec notamment un joli carton d’Ace Bailey (33 pts, 9 rbds, 4 asts, 3 stls, 7 paniers à 3 pts). Ousmane Dieng a fini avec 13 pts à 5/7 en 25 minutes.

- Les Sixers ont roulé sur les Kings, grâce à un trio fort, mené par VJ Edgecombe. Le rookie a claqué 38 pts, son record en NBA, entrainant avec lui Justin Edwards (32 pts) et Quentin Grimes (27 pts). Maxime Raynaud (30 pts) a encore été énorme, sans que cela ait d’impact sur le résultat. Killian Hayes a joué 21 min en sortie de banc pour 8 pts, 5 rbds et 2 asts.