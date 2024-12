On a parfois tendance à l'oublier, mais LeBron James ne sera pas éternel. Et lundi, l'ailier des Los Angeles Lakers a fêté ses 40 ans. Petit à petit, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers se rapproche donc de la retraite.

Pour le moment, le King a toujours été flou sur ses intentions. Il se trouve sous contrat jusqu'en 2025, avec une "player option" pour 2026. Mais dans tous les cas, les Lakers seront à l'écoute de ses envies.

A l'occasion de son anniversaire, James a fait un point sur la fin de sa carrière.

"Pour être honnête, si je le voulais vraiment, je pourrais probablement jouer à ce jeu à un haut niveau pendant encore - c'est bizarre que je dise ça - mais probablement encore 5 à 7 ans, si je le voulais. Mais ce n'est pas ce que je vais faire.

Finir aux Lakers ? C'est le plan. Je suis venu ici pour la dernière étape de ma carrière. Et donc pour la terminer ici. Mais je ne suis pas non plus stupide ou trop blasé pour connaître ce business, le business du basket.

Mais je pense que ma relation avec cette organisation parle d'elle-même. Et j'espère que je n'irai nulle part avant la fin de ma carrière", a-t-il assuré.

Une dernière danse à Los Angeles, mais avec quel objectif ? Pour LBJ, un 5ème titre NBA reste son ambition. Malgré sa lucidité sur les possibilités actuelles des Californiens.

"Pour l'instant, je pense que nous sommes une très bonne équipe. Nous avons la possibilité de rivaliser avec n'importe qui dans la Ligue. Sommes-nous au niveau pour gagner un titre ? Pouvons-nous gagner un titre dès maintenant ? Non, je ne pense pas.

Mais c'est ok car nous avons une grande marge de progression. Nous verrons. Je ne sais pas si cela déterminera si je vais continuer plus longtemps, car cela ne change en rien ma carrière", a jugé LeBron James.

Avec la réputation des Lakers, qui chouchoutent les superstars, la fin de carrière de LeBron James a donc de grandes chances de s'écrire à LA. Pendant combien d'années ? Il s'agit de la grande incertitude.

