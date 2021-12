LeBron James défend Frank Vogel… enfin presque

Les Los Angeles Lakers sont loin du début de saison rêvé. Après un recrutement massif pendant l’intersaison, la franchise espérait retrouver les sommets de la NBA. Un plan qui s’annonce compromis. Les Angelenos occupent pour l’instant la septième place de leur Conférence avec 12 victoires et autant de défaites malgré un calendrier plutôt abordable. Du coup, le coach Frank Vogel est désormais au centre des critiques. Peut-être même sur la sellette. Interrogé sur le sujet, LeBron James tenait à partager les responsabilités de ce départ poussif.

« Je pense que les critiques font partie du boulot. Frank est fort dans sa tête. Il a un excellent staff. Et nous, en tant que joueurs, devons nous montrer plus productifs sur le terrain. Ça ne nous dérange pas de devoir faire face à l’adversité. Ça ne nous dérange pas d’entendre des critiques », confie le King.

Dans l’idée, LeBron James semble défendre Frank Vogel. Mais sans afficher un vrai soutien public à celui qui dirige les Lakers depuis plus de deux ans maintenant. Il s’est écarté du sujet en évoquant la capacité des joueurs de cet effectif à ne pas se laisser emporter par les distractions et les conversations autour d’eux. Bon, il rappelait aussi tout de même que les membres du groupe se devaient de faire mieux sur le terrain. En tout cas, il n'a pas l'air parti pour demander la tête de son coach.

Et pour le coup, c'est vrai, les soucis de L.A. ne viennent pas que des décisions prises sur le banc (en partie quand même). Ils sont aussi le fruit d'un manque d'efforts sur le parquet et de choix étranges et incohérents pris par la direction au moment de construire l'effectif.

