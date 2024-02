LeBron James voit toujours aussi grand pour Victor Wembanyama

Malgré la défaite des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers (118-123), Victor Wembanyama a encore marqué les esprits. Le Français est officiellement devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un "5x5". Une performance historique sous les yeux de LeBron James.

Depuis l'arrivée du Tricolore dans la Ligue (et même en amont de sa Draft), l'ailier des Lakers a toujours tenu un discours très positif sur le talent de 20 ans. Et le King a encore été impressionné par la performance de Wembanyama.

"Il n'a pas de plafond. Il peut faire ce qu'il veut dans sa carrière. On dirait qu'il aime le jeu. On a l'impression qu'il travaille dur, vu de l'extérieur. J'ai déjà dit il y a longtemps à quel point il était spécial, et c'est vraiment aussi simple que cela", a résumé LeBron James face à la presse.

Si Victor Wembanyama a surtout insisté sur la défaite de son équipe, sa prestation individuelle a fait sensation. Dans la course pour le trophée de Rookie de l'année, le prodige français a fait une vraie différence, malgré l'excellent niveau de Chet Holmgren.

Et dans les années à venir, il risque encore d'affoler les compteurs.

Victor Wembanyama : un five-by-five dans l’eau face aux Lakers