LeBron James a salué la progression de Jalen Johnson, allant jusqu’à comparer le talent des Haws à Scottie Pippen.

La saison de Jalen Johnson ne cesse d’impressionner, au point d’attirer l’attention de l’une des voix les plus respectées de la NBA. Dans le podcast Mind the Game, LeBron James a livré un parallèle fort en évoquant le potentiel de l’ailier des Atlanta Hawks, qu’il a comparé à Scottie Pippen.

« Évidemment, il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais en termes de talent, quand on voit un joueur avec de longs bras, mesurant 2,06 m à 2,08 m, qui court comme un cerf, super athlétique… Il a aussi amélioré son tir extérieur », a expliqué LeBron James.

Un impact complet sur le jeu

Le quadruple MVP a surtout insisté sur la polyvalence de Johnson, un registre qui rappelle celui de Scottie Pippen, pilier de la dynastie des Bulls dans les années 1990.

« Il met beaucoup de pression sur le cercle, il peut prendre des rebonds, il peut défendre. Il peut défendre sur les postes 1 à 5, dans la majorité des cas. Et son playmaking, je pense que ça va continuer de progresser », a poursuivi James.

Un portrait flatteur, qui souligne la capacité de Johnson à influencer le jeu dans plusieurs secteurs, bien au-delà du simple scoring.

Une saison de confirmation à Atlanta

Sur le terrain, Jalen Johnson confirme ces éloges. L’ailier réalise une saison 2025-26 de très haut niveau, avec des moyennes de 23,7 points, 10,3 rebonds et 8,4 passes décisives en 34 matches. Des chiffres qui le placent naturellement dans la discussion pour une première sélection au All-Star Game, tout en faisant de lui un sérieux candidat au trophée de Most Improved Player.

Dans un contexte où Atlanta travaille pour trouver un avenir ailleurs pour Trae Young, Johnson apparaît de plus en plus comme un élément central du projet des Hawks.

Le rôle de la confiance et de l’opportunité

LeBron James a également souligné l’importance du contexte dans l’éclosion d’un joueur de ce calibre.

« Dans notre ligue, tout est une question de confiance et d’opportunité. Quand tu profites de cette opportunité et que ta confiance grandit, tu commences à te dire : ‘Je peux faire ça tous les soirs’ », a-t-il expliqué.

« Ce ne sera pas toujours un triple-double ou 15 passes, mais tu apprends à comprendre les nuances du jeu et à faire le bon choix. »

Des mots lourds de sens, qui confirment le statut grandissant de Jalen Johnson et la trajectoire ascendante qui semble désormais se dessiner pour lui à Atlanta.