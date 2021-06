LeBron James y croit-il toujours ? Son comportement sème le doute

Ceux qui aiment tirer des enseignements du langage corporel et du comportement des joueurs ont été servis avec ce qu'a fait LeBron James mardi. Alors que son équipe se faisait marcher dessus par les Phoenix Suns dans le game 5 de leur série du 1er tour des playoffs NBA, le "King" a déserté. Il restait un peu plus de 5 minutes à jouer lorsque LeBron a quitté le banc californien pour rentrer au vestiaire.

LeBron leaves the game early against the Suns

— Lakers Daily (@LakersDailyCom) June 2, 2021