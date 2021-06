Les Los Angeles Lakers sont dans le dur ! Surclassés par les Phoenix Suns (85-115) lors du Game 5, les Californiens se trouvent à une défaite de l'élimination (2-3). Sans Anthony Davis, blessé, LeBron James et ses partenaires n'ont pas réussi à rivaliser.

Et désormais, les champions en titre n'ont plus le droit à l'erreur. La situation devient réellement préoccupante pour les Angelenos, qui ne semblent pas en mesure de réagir. Devant les médias, le King a tenu un discours très clair.

"On s'est fait botter le cul. C'est aussi simple que ça. On doit absolument faire mieux si on veut parvenir à forcer un Game 7. Car ils viennent de nous botter le cul. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette rencontre.

Anthony Davis ? Je vais faire comme s'il n'allait pas être en mesure de jouer le Game 6, mais c'est seulement ma mentalité. Si ça change, on va s'adapter. Mais là, c'est littéralement tu gagnes ou tu rentres chez toi...

Alors tu tires toutes les balles que tu as et tu jettes le pistolet aussi", a lancé LeBron James face à la presse.