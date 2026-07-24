Nouvelle version de l'histoire : LeBron James souhaitait que les Cavaliers tentent un échange pour Kyrie Irving avant de choisir sa prochaine équipe.

Vivement la fin du feuilleton LeBron James, qui ne cesse de s'enrichir de nouvelles versions à mesure que les heures passent. Alors que Shams Charania assurait il y a quelques heures que la superstar « n'attendait pas un autre domino », Vincent Goodwill affirme au contraire que le quadruple MVP espérait voir les Cleveland Cavaliers monter un échange pour récupérer Kyrie Irving.

LeBron aurait poussé pour un retour d'Irving

Selon Vincent Goodwill, LeBron James souhaitait que Cleveland tente de reformer le duo qui avait conduit la franchise au titre en 2016.

Le journaliste d'ESPN explique que LeBron « avait cherché à favoriser un scénario dans lequel les Cavaliers parvenaient à conclure un échange pour Kyrie Irving ».

Cette piste ne se serait toutefois jamais concrétisée. D'après Goodwill, les Dallas Mavericks n'ont montré « aucun intérêt » à l'idée de transférer leur meneur, lequel serait par ailleurs « heureux à Dallas ».

Deux versions qui s'opposent

Ces informations contrastent avec celles rapportées quelques heures plus tôt par Shams Charania.

L'insider d'ESPN assurait en effet que LeBron James « n'attend pas un autre domino » avant de prendre sa décision et qu'il prend simplement le temps d'évaluer la meilleure destination pour la saison 2026-2027.

Le journaliste Brian Windhorst, également sur ESPN, a lui aussi insisté sur l'incertitude qui entoure le dossier.

« Personne ne sait ce que LeBron va faire. Il y a énormément de choses qui circulent. Personne ne sait. Même des personnes proches de lui ne le savent pas. Il prend sa décision lui-même. »

Si Cleveland, le Miami Heat et les Philadelphia 76ers restent les destinations les plus souvent évoquées, cette nouvelle révélation montre que LeBron James aurait, au moins un temps, espéré retrouver Kyrie Irving avant d'arrêter son choix.