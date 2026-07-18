Leïla Lacan bat son record avec 26 points, Dominique Malonga brille encore et les Françaises se distinguent lors d’une nuit animée en WNBA.

Quatre rencontres ont été disputées cette nuit en WNBA, sans aucun report au programme. La soirée a évidemment été marquée par la démonstration historique de Caitlin Clark, mais aussi par plusieurs performances françaises de très haut niveau. Leïla Lacan a notamment battu son record personnel pour porter Connecticut vers la victoire, tandis que Dominique Malonga a livré un nouveau chantier dans la raquette de Seattle.

Caitlin Clark historique, Dominique Malonga lui répond

On ne va pas s’attarder trop longtemps sur la performance de Caitlin Clark, puisqu’on l’a déjà traitée dans un article dédié sur BasketSession. Mais il est difficile de ne pas rappeler ses chiffres : 45 points, 10 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres en seulement 29 minutes.

La meneuse est devenue la première joueuse de l’histoire de la WNBA à compiler au moins 40 points et 10 passes dans un même match. Elle a inscrit 16 points dans le quatrième quart-temps pour permettre à Indiana d’arracher la victoire contre Seattle (110-107).

En face, Dominique Malonga a pourtant fait tout son possible pour gâcher la soirée du Fever. La Française a terminé avec 28 points, 14 rebonds, dont 5 offensifs, et 2 passes en 29 minutes. Elle a converti 13 de ses 22 tentatives et ajouté un panier à trois points.

Malonga a malheureusement perdu 6 ballons et n’a pas pu empêcher Seattle de concéder une nouvelle défaite. Le Storm peut tout de même se satisfaire de sa production intérieure. La Française enchaîne les grosses performances et confirme qu’elle est déjà l’une des joueuses les plus productives de la ligue dans la raquette.

Leïla Lacan sort son meilleur match en WNBA

La plus belle performance française de la soirée est probablement celle de Leïla Lacan. La meneuse a établi un nouveau record personnel avec 26 points lors de la victoire du Connecticut Sun à Phoenix (96-83).

Lacan a été d’une efficacité remarquable : 10 sur 13 au tir, 1 sur 3 derrière l’arc et 5 sur 5 aux lancers francs. Elle a complété sa prestation avec 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre, le tout en seulement 28 minutes.

Connecticut a pris le contrôle de la rencontre dans le deuxième quart-temps, avec notamment un 11-0 auquel Lacan a largement participé. Elle a inscrit un tir à trois points, provoqué un panier avec la faute puis ajouté un lay-up pour permettre au Sun de creuser un écart de 19 points.

Avec cette victoire, Connecticut signe un deuxième succès consécutif pour seulement la deuxième fois de la saison. Le Sun reste très loin des premières places, mais affiche désormais un bilan de cinq victoires sur ses huit dernières rencontres.

Valériane Ayayi efficace, soirée plus compliquée pour Phoenix

Trois Françaises étaient également présentes dans la rotation du Mercury. Valériane Ayayi a été la plus en vue avec 13 points en seulement 18 minutes. Elle n’a pris que trois tirs, mais les a parfaitement rentabilisés : 2 sur 3 au tir, 1 sur 1 à trois points et surtout 8 sur 8 aux lancers francs.

Noémie Brochant a ajouté 6 points et 1 passe décisive en 23 minutes, avec deux paniers primés sur quatre tentatives. Monique Akoa-Makani a connu une soirée plus délicate offensivement avec aucun point à 0 sur 6, mais elle a tout de même distribué 4 passes décisives et capté 2 rebonds.

Akoa-Makani a également reçu un coup de coude involontaire de Brittney Griner au visage dès les premières secondes. Elle a brièvement rejoint les vestiaires avant de revenir sur le terrain.

Malgré les 21 points de Kahleah Copper et les 15 points, 8 rebonds et 6 passes d’Alyssa Thomas, Phoenix a subi sa cinquième défaite consécutive.

Julie Allemand complète, mais Toronto craque

Le Toronto Tempo s’est incliné assez lourdement à domicile contre l’Atlanta Dream (111-92). Julie Allemand a pourtant livré une prestation complète avec 9 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 32 minutes.

La Belge a été particulièrement efficace avec un 3 sur 5 au tir, dont 3 sur 4 derrière l’arc. Toronto a néanmoins perdu 20 ballons, soit deux fois plus qu’Atlanta, et n’a jamais réussi à ralentir l’attaque du Dream.

Naz Hillmon a signé une performance parfaite avec 24 points sans rater le moindre tir : 8 sur 8 dans le jeu, 4 sur 4 à trois points et 4 sur 4 aux lancers francs. Angel Reese a ajouté 23 points, 12 rebonds et 3 interceptions, tandis que Jordin Canada a compilé 18 points et 13 passes décisives.

Marina Mabrey a terminé meilleure marqueuse du Tempo avec 26 points, mais Atlanta a décroché une quatrième victoire consécutive.

Nneka Ogwumike entre un peu plus dans l’histoire

Enfin, le Chicago Sky a dominé les Los Angeles Sparks (96-82), notamment grâce aux 19 points et quatre paniers à trois points de Sydney Taylor.

La défaite n’a pas empêché Nneka Ogwumike de vivre une soirée historique. Avec 18 points et 12 rebonds, elle est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire des Sparks. Elle a également dépassé Candace Parker pour prendre la troisième place du classement des meilleures rebondeuses de l’histoire de la WNBA.

Los Angeles a perdu 17 ballons et n’a converti que 23 % de ses tentatives derrière l’arc. Il s’agit de la troisième défaite consécutive des Sparks.