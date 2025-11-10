Lenny Wilkens, une légende s’en est allée

Lenny Wilkens, une légende de la NBA, s'est éteint à l'âge de 88 ans ce weekend. Les hommages affluent à travers la ligue.

Lenny Wilkens s’est éteint à 88 ans dimanche, laissant derrière lui un héritage immense et une empreinte indélébile dans l’histoire du basket. L’un des rares hommes intronisés trois fois au Hall of Fame, comme joueur (1989) puis comme coach (1998) et membre du staff de la Dream Team 92, Wilkens aura traversé plus d’un demi-siècle de NBA avec une élégance et une constance exemplaires.

Né à Brooklyn, il a fait ses gammes sur les parquets de St. Louis, Cleveland et Portland avant de s’imposer comme l’un des meneurs les plus respectés de son époque : neuf sélections au All-Star Game, une deuxième place au vote du MVP en 1968, et une réputation de stratège calme et visionnaire.

Mais c’est à Seattle que sa légende s’est écrite. Arrivé comme joueur puis coach, Wilkens a offert à la ville son unique titre NBA en 1979 avec les SuperSonics. Il y est devenu bien plus qu’un entraîneur : un symbole, un mentor, et un pilier de la communauté à travers des décennies d’engagement local et d’initiatives caritatives.

En 32 saisons sur les bancs de la ligue, il a dirigé six franchises, compilé 1 332 victoires (le premier à franchir la barre des 1 000), participé à 20 campagnes de playoffs et marqué des générations entières de joueurs.

Lenny Wilkens n’était pas originaire de Seattle, mais il en est devenu le visage le plus emblématique. Meneur, coach, bâtisseur et humaniste, il restera pour toujours une figure du basket américain et les hommages vont se multiplier dans les prochains jours.