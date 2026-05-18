Dan Gilbert a fait un geste incroyable pour les fans des Cleveland Cavaliers avant leur game 7 à Detroit.

Il y avait du orange et du bleu partout dans les tribunes de Detroit dimanche soir, et ce n’était pas un hasard. Avant le Game 7 remporté par Cleveland sur le parquet des Pistons, le propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert, avait décidé de sortir le grand jeu pour les fans de la franchise et ce n’est pas une formule.

Selon plusieurs témoignages relayés aux États-Unis, 22 bus entiers ont été affrétés par l’organisation pour emmener des supporters des Cavs jusqu’à Detroit afin de pousser l’équipe dans ce match décisif. Le package était complètement pris en charge : billet pour le match, trajet, nourriture, t-shirt et même happy hour avant la rencontre.

Cleveland fait exploser Detroit et rejoint New York

Une opération XXL quand on sait qu’il y a environ 275 kilomètres entre Cleveland et Detroit, soit un trajet d’environ 3h30 à 4h de route en car selon la circulation et le passage de la frontière entre l’Ohio et le Michigan. Une sacrée virée pour un match de playoffs… entièrement offerte.

Dans une NBA souvent critiquée pour ses prix délirants et son éloignement progressif avec les fans “normaux”, l’initiative a évidemment fait énormément réagir. D’autant que les fans de Cleveland ont pu assister à une véritable démonstration de leur équipe, victorieuse 125-94 pour rejoindre les finales de conférence Est.

Les Cleveland Cavaliers ont traversé quelques périodes agitées depuis que Dan Gilbert a racheté la franchise et ce dernier n’a pas toujours fait l’unanimité auprès du public. Mais cette initiative devrait clairement lui rapporter des points. Offrir un déplacement clé en main à plusieurs centaines de fans pour un Game 7 à l’extérieur, c’est le genre de geste qui marque durablement une fanbase.