Voici l’identité des 10 joueurs qui toucheront le salaire annuel le plus éleve en NBA en 2027.

62 millions de dollars pour Stephen Curry. Près de 59 millions pour Nikola Jokic. Plus de 58 millions pour Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo ou Anthony Davis. À première vue, les chiffres donnent le vertige et alimentent régulièrement les débats sur les salaires des stars NBA.

Pourtant, ces montants astronomiques racontent seulement une partie de l'histoire. Car si les revenus des joueurs explosent, c'est aussi parce que les revenus de la ligue continuent de grimper. Rapportés au salary cap, ces contrats sont finalement moins exceptionnels que certains accords signés il y a plusieurs décennies.

Les 10 plus gros salaires NBA en 2027

Stephen Curry – 62 587 158 dollars Nikola Jokic – 59 033 114 dollars Jayson Tatum – 58 456 566 dollars Anthony Davis – 58 456 566 dollars Giannis Antetokounmpo – 58 456 566 dollars Joel Embiid – 58 100 000 dollars Jaylen Brown – 57 078 728 dollars Devin Booker – 57 078 728 dollars Karl-Anthony Towns – 57 078 728 dollars Jimmy Butler – 56 832 773 dollars

Le chiffre brut ne raconte pas tout

Voir un joueur toucher plus de 60 millions de dollars sur une saison reste impressionnant. Mais la NBA de 2027 n'a plus grand-chose à voir avec celle des années 1990 ou même du début des années 2010. Les nouveaux contrats télévisés, les revenus internationaux et la croissance continue de la ligue ont fait bondir le salary cap.

Les stars actuelles bénéficient logiquement de cette augmentation. Un contrat supermax représente aujourd'hui une part importante de la masse salariale d'une franchise, mais pas forcément davantage qu'autrefois. En réalité, la plupart des joueurs de ce classement occupent une portion du cap comparable à celle des plus grandes vedettes des générations précédentes.

Michael Jordan reste le roi toutes catégories

Pour mesurer l'évolution du marché, il suffit de se replonger dans la saison 1997-98. Cette année-là, Michael Jordan avait touché un salaire de 33,1 millions de dollars avec les Chicago Bulls. Le montant paraît modeste comparé aux chiffres actuels, mais il représentait alors plus de 120 % du salary cap de la ligue.

Aucun joueur moderne ne s'approche d'un tel niveau. Même Stephen Curry et ses 62,6 millions de dollars restent très loin de cette proportion. Les règles contractuelles actuelles empêchent d'ailleurs ce genre de situation de se reproduire.

Autrement dit, les stars d'aujourd'hui gagnent beaucoup plus d'argent en valeur absolue, mais elles ne pèsent pas forcément davantage sur les finances de leur franchise que les légendes d'hier.

Des profils très différents dans ce top 10

Ce classement mélange des situations très variées. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ou Jayson Tatum sont encore au sommet de leur carrière et figurent parmi les meilleurs joueurs du monde. Karl-Anthony Towns arrive quant à lui dans ce cercle fermé avec le statut de champion NBA après le sacre des Knicks en 2026.

D'autres cas suscitent davantage de questions. Anthony Davis et Joel Embiid restent des talents générationnels mais traînent un historique médical chargé. Quant à Jimmy Butler, bientôt âgé de 37 ans et actuellement éloigné des terrains par une grave blessure, il est probablement celui dont le salaire paraît le moins en phase avec la réalité sportive du moment.

Une chose est sûre : avec l'augmentation progressive du salary cap prévue dans les années à venir, ce classement risque de paraître presque raisonnable d'ici quelques saisons. Les premiers contrats à 70 millions de dollars par an ne semblent plus très loin.