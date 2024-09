Les 5 joueurs à suivre absolument avant la Draft 2025

La Draft 2025 est dans 9 mois, ce qui laisse évidemment aux joueurs qui comptent s'y présenter le temps de se développer, de faire leurs preuves et de convaincre les scouts qu'ils sont incontournables pour être sélectionnés avant leurs camarades de cuvée. On a choisi cinq joueurs qu'il nous semble essentiel de suivre assidument tout au long de la saison sur les parquets universitaires ou européens, tant leur talent devrait leur permettre d'être parmi les premiers à monter sur scène pour serrer la main d'Adam Silver.

Cooper Flagg (Duke) - F

Personne ne sera surpris de retrouver ici le joueur américain avec le plus de hype depuis Zion Williamson. Depuis le lycée et ses exploits dans son Maine natal, Flagg est annoncé comme un joueur au talent transcendant, capable d'impacter des deux côtés du terrain et de devenir rapidement une star en NBA. Le fait qu'il débarque à Duke, l'une des universités les plus médiatisées et suivies, à une période où les Blue Devils cherchent à redorer leur blason, n'est pas anodin. On va pouvoir juger la capacité de Cooper Flagg à être la tête d'un gondole d'un projet, même si c'est seulement sur un an, à l'image de ce qu'a pu faire Paolo Banchero avant d'être choisi comme 1st pick.

Si vous n'avez jamais vu Cooper Flagg en action, on parle d'un joueur qui n'a pas forcément besoin de scorer pour avoir une influence sur le jeu de son équipe. Flagg est un basketteur déjà très complet, qui sait défendre, scorer, passer et tirer, sans forcément vampiriser le jeu. Le rêve de tout coach qui aspire à construire quelque chose autour d'un prospect en NBA.

Au niveau de la mentalité, de la confiance en lui et des connaissances sur son sport, Cooper Flagg est là aussi en avance et promet beaucoup, ce qui ne gâche rien.

🎙️ Cooper Flagg est-il l'élu ?

Nolan Traoré (Saint-Quentin, France) - G

Pas de chance, Nolan Traoré vient de se blesser à la cheville et on ne pourra probablement pas le voir en action avec le SQBB pendant quelques semaines. Cela dit, il faut prendre son mal en patience tant le garçon vaut le coup. Sparring partner des Bleus avant les Jeux Olympiques, excellent avec Saint-Quentin pour ses premiers pas chez les pros l'an dernier et très à l'aise outre-Atlantique lors des rencontres qu'il a pu disputer, Traoré a tout pour être le meilleur meneur de la cuvée 2025.

Les Américains ont beau se méfier des jeunes arrières européens et de leur adaptation à la NBA, Nolan Traoré devrait tout de même être appelé peu de temps après Cooper Flagg à la Draft 2025. Avec son mètre 91, il est capable d'être un superbe organisateur de jeu, un accélérateur de particules, un shooteur plus que convenable et un défenseur prometteur.

On espère le voir continuer son ascension en France - on est d'ailleurs ravi qu'il ait décliné les offres des universités et des formations étrangères pour rester en Betlic Elite - et confirmer qu'il est l'un des plus gros talents du vivier hexagonal depuis pas mal d'années.

Nolan Traoré explose: quel avenir pour la dernière pépite made in France ?

Ace Bailey (Rutgers) - F

La fac de Rutgers a deux gros talents à sa disposition cette saison en NCAA. Le premier, possiblement le plus attendu, c'est "Ace" Bailey, de son vrai prénom Airious. Son upside est énorme et beaucoup des scouts qui l'ont observé depuis le lycée voit en lui une future star NBA. Pour le confirmer, Bailey va devoir améliorer sa sélection de tirs, tout en étalant au grand jour ses qualités techniques et athlétiques au-dessus de la moyenne.

A 2,08m, "Ace" est un ailier de grande taille qui peut rapidement devenir un cauchemar pour les défenseurs, comme le suggère déjà sa capacité à prendre et à mettre des tirs extrêmement compliqués. Sa capacité à se déplacer facilement et avec fluidité malgré ce gabarit donne forcément confiance et il aura toute la saison universitaire pour être à la hauteur des attentes.

Dans une classe sans Cooper Flagg, il aurait probablement été l'un des favoris pour être 1st pick.

Dylan Harper (Rutgers) - G

Ace Bailey n'est pas le seul joueur de Rutgers à être très attendu. Son entente avec Dylan Harper, qui jouera lui plutôt poste 2, a de quoi donner de l'ambition aux Scarlet Knights. Harper a du flair, un vrai QI basket et un shoot déjà très bien en place, à mi et longue distance.

On n'est pas sur un athlète exceptionnel, mais Harper est solidement bâti et doit être en mesure de tenir le choc en NCAA puis, après un an d'expérience à la fac, en NBA. Dans ce que l'on a vu de lui sur ses vidéos en high school dans le New Jersey, il y a de la personnalité dans son jeu.

Ah, et puisqu'il faut quand même le mentionner, Dylan Harper est le fils de Ron Harper, l'ancien joueur NBA, trois fois champion avec les Bulls de Michael Jordan et deux fois avec les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Bon sang ne saurait mentir, comme on dit...

VJ Edgecombe (Baylor) - F

Capable de jouer sur les postes 2 et 3, VJ Edgecombe est un superbe athlète qu'il est difficile de ne pas voir sur le terrain lors des matches disputés par son équipe. Energique et intense, apte à réaliser des actions marquantes des deux côtés du terrain, le Bahaméen s'est aussi fait remarquer lors des qualification pour les Jeux Olympiques en étant l'un des moteurs du groupe.

Buddy Hield a même dit de lui : "VJ nous a botté le cul à l'entraînement. Il se laisse facilement coacher, a envie d'apprendre les ficelles du métier et il est très agréable à côtoyer. C'est un garçon avec beaucoup de caractère et le basket récompense ça, d'autant qu'il joue de la bonne manière".

A Baylor, on a l'habitude de former des arrières très complets et capables de défendre leur bout de gras en NBA. Ce devrait être à nouveau le cas avec Edgecombe, qui a le potentiel pour être le meilleur prospect des Bears depuis très, très longtemps.