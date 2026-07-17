Après sa saison avec les Spurs, Victor Wembanyama devrait retrouver les Bleus à l'occasion des matches de qualification au Mondial 2027.

Après une saison NBA éprouvante conclue par une finale perdue avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama ne devrait pas faire l'impasse sur l'équipe de France. Selon Maxime Aubin de L'Équipe, la star française participera à la prochaine fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, après avoir logiquement manqué celle de début juillet.

On s'en doutait un peu, mais cette confirmation fait forcément plaisir.

Wembanyama attendu fin août avec les Bleus

D'après L'Équipe, Victor Wembanyama est donc attendu avec les Bleus pour les deux rencontres programmées à la fin du mois d'août.

L'équipe de France recevra la Slovénie le 27 août avant de se déplacer en Suède le 30 août, dans le cadre du groupe L des qualifications au Mondial 2027.

Toujours selon la même source, le Français a déjà repris un travail de préparation physique avec son préparateur physique Guillaume Alquier afin d'aborder cette fenêtre internationale puis la saison NBA dans les meilleures conditions.

Absent des précédents rassemblements, Wembanyama retrouverait ainsi une sélection française qui a parfaitement lancé sa campagne de qualification avec un bilan de 5 victoires pour 1 défaite (en Finlande en décembre dernier) lors du premier tour.

Une saison très chargée avant de retrouver la sélection

Cette convocation interviendrait après une campagne 2025-2026 particulièrement dense pour le Français.

Victor Wembanyama a notamment conduit les Spurs jusqu'aux Finales NBA tout en décrochant le trophée de Défenseur de l'année. En saison régulière, il a compilé 25 points, 11,5 rebonds et 3,1 contres de moyenne en 64 rencontres, tout en étant sélectionné dans la All-NBA First Team.

Sa présence représenterait évidemment un renfort de poids pour les Bleus, qui poursuivront ensuite leur parcours vers la Coupe du monde 2027 sans lui lors de deux matches fin novembre.

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