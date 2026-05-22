Les Bleus sortent l’artillerie lourde, même sans Victor Wembanyama

Les Bleus se présentent aux deux matches de qualifications pour le Mondial 2027 de juillet avec un effectif armé jusqu'aux dents.

L’équipe de France n’a pas convoqué Victor Wembanyama pour sa fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027. Logique, puisque l'intérieur des Spurs est en train de vivre une campagne de playoffs intense et au long cours avec les Spurs. Mais elle n’a clairement pas envoyé une équipe au rabais pour autant.

Pour les deux matches programmés début juillet, le 3 en Belgique, à Anvers, puis le 6 face à la Finlande au Palais des sports de Pau, Frédéric Fauthoux a retenu un groupe de 16 joueurs particulièrement relevé. Un casting qui mélange cadres, revenants, jeunes talents NBA et profils déjà très installés dans le haut niveau européen. Bref, une vraie équipe de France armée pour aller chercher deux résultats importants, pas un simple groupe de transition.

Le chiffre saute aux yeux : six joueurs NBA en activité figurent dans la liste. Bilal Coulibaly, Rudy Gobert, Maxime Raynaud, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Guerschon Yabusele donnent à cette sélection une densité assez rare pour une fenêtre estivale de qualification. Et derrière eux, il y a aussi des noms qui connaissent parfaitement le très haut niveau : Evan Fournier, Frank Ntilikina, Elie Okobo, Timothé Luwawu-Cabarrot, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi.

L’absence de Wembanyama, elle, n’a rien d’une surprise. Le joueur des Spurs sortira d’une très longue saison NBA, possiblement prolongée jusqu’aux finales de conférence, voire aux Finales NBA selon le parcours de San Antonio. Dans ce contexte, le voir souffler début juillet paraît presque naturel. La très bonne raison de ne pas être là est toute trouvée.

Mais le plus intéressant, c’est justement que les Bleus peuvent se présenter avec un groupe aussi fort sans lui. Gobert offre une assise défensive immédiate. Coulibaly, Risacher et Sarr représentent une partie du futur de la sélection. Raynaud peut découvrir ce niveau avec une vraie curiosité autour de lui. Yabusele apporte sa puissance, son expérience et son statut de cadre olympique. Autour, Fournier reste une référence offensive, Francisco et Strazel donnent du rythme à la mène, Hifi peut amener son feu, Okobo sa création, Ntilikina sa défense et Luwawu-Cabarrot sa polyvalence.

Cette liste dit surtout une chose : l’équipe de France a changé de dimension en profondeur. Même sans son joueur le plus important, elle peut présenter un groupe qui a de quoi faire très mal à la Belgique et à la Finlande. Pour une fenêtre de qualifications, c’est presque un luxe.

Les 16 Bleus appelés

Meneurs/arrières : Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Frank Ntilikina, Elie Okobo, Matthew Strazel, Adam Mokoka

Ailiers : Bilal Coulibaly, Evan Fournier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Zaccharie Risacher

Intérieurs : Jaylen Hoard, Amine Noua, Guerschon Yabusele, Alexandre Sarr, Rudy Gobert, Maxime Raynaud