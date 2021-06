Ça avance vite chez les Boston Celtics. Après le gros trade pour récupérer Al Horford en échange de Kemba Walker, la franchise mythique connaît maintenant son futur head coach. C’est Ime Udoka qui va succéder à Brad Stevens.

Pour rappel, ce dernier avait quitté ses fonctions de coach pour devenir Président des opérations basket. Il a certes choisi un novice dans la fonction de head coach, mais l’ancien joueur a une solide expérience dans les staffs NBA.

Ime Udoka sort d’une saison dans le staff des Brooklyn Nets. Avant cela il était assistant coach un an aux Philadelphia Sixers, et surtout pendant sept saisons sous les ordres de Gregg Popovich aux San Antonio Spurs.

Sa connexion avec Pop l’a sans doute aidé puisqu’il l’a assisté lors de la Coupe du Monde 2019 avec Team USA. Or, selon Adrian Wojnarowski, il a fortement impressionné les joueurs des C’s au cours de cette expérience.

Udoka separated himself quickly in Brad Stevens' search process, including significant support from Celtics players who were impressed with Udoka after working under him with Team USA in the World's. https://t.co/87p0Q02tkS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2021