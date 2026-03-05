Les Bucks vont-ils arrêter de faire jouer Giannis ?

Milwaukee a encore perdu. Et pas un petit revers "ça arrive", non : une défaite lourde à Atlanta, 131-113, face à une équipe censée être un adversaire direct dans le ventre mou. À ce stade, la question n’est même plus "qu’est-ce qui cloche ?". La question, elle est beaucoup plus brutale : à quoi ça sert de continuer comme ça avec Giannis Antetokounmpo sur le terrain ? Antoine et Shaï ont creusé la question dans le CQFR du jour. Debrief.

Parce qu’on commence à voir le tableau se dessiner. Les Bucks sont sur une série de défaites, l’équipe donne une impression de fragilité presque permanente, et même quand ça démarre bien… ça finit en eau de boudin. Contre les Hawks, Milwaukee menait à la mi-temps, a même pris jusqu’à 16 points d’avance, puis a explosé en deuxième période. Plus rien ne rentrait, le rythme s’est délité, la défense a craqué, et Atlanta n’a pas eu besoin de forcer très longtemps pour faire basculer le match.

Doc Rivers, le péché originel

Dans ce marasme, il y a une cible facile. Et c’est aussi la plus logique : Doc Rivers. La question qui revient, presque malgré elle : pourquoi a-t-il toujours un poste ? Et surtout, pourquoi l’avoir signé aussi longtemps ? Cinq ans. Cinq ans pour un coach qui arrive déjà dans un climat de panique, après avoir été consultant, comme si la franchise s’était convaincue toute seule qu’il fallait transformer l’essai.

Le pire, c’est que même en essayant d’être juste, on retombe toujours au même endroit : ce groupe ne ressemble pas à une équipe qui progresse. Il y a des soirs où ça tient une mi-temps, parfois trois quart-temps, mais l’identité est bancale. Et quand ça devient dur, on voit surtout une formation qui se délite au lieu de se resserrer.

Alors oui, l’effectif est imparfait. Oui, ce n’est sans doute pas aussi fort que ce que certains imaginaient. Mais quand tu as Giannis, Myles Turner, Ryan Rollins, des joueurs utiles comme Bobby Portis, Kyle Kuzma, Cam Thomas, Gary Trent (même s’il joue moins), tu ne peux pas te permettre d’enchaîner les défaites comme si c’était une formalité. Surtout quand tu affrontes une équipe de bas de tableau de la course au titre.

À quoi bon user Giannis ?

Et c’est là que le débat devient concret. Giannis est encore là, il joue, il se bat, il prend sur lui… mais pour quoi ? Pour une place de play-in ? Pour un premier tour où Milwaukee arrive en courant après l’air, sans certitudes, avec un collectif qui se fissure au premier run adverse ?

Le souci, c’est que tout ce contexte augmente le risque le plus évident : l’usure. Physique, d’abord, parce que Giannis joue avec l’intensité d’un joueur qui refuse d’accepter la médiocrité. Mentale, ensuite, parce qu’un compétiteur comme lui encaisse très mal la répétition des mêmes scénarios.

Contre Atlanta, on a vu une scène qui résume bien l’état d’esprit : en plein quatrième quart-temps, Giannis balance le ballon au sol et prend une technique. Ce n’est pas un caprice, c’est un symptôme. La frustration est là, visible, presque inévitable. Et elle vient d’un empilement : des choix, des matchs perdus, une direction qui semble manquer de prise, et l’impression que la saison file sans solution claire.

Dans cette situation, continuer à le faire jouer à haute dose peut même devenir contre-productif. Tu t’épuises pour une trajectoire qui ne mène nulle part. Et si tu veux réellement reprendre la main, tu dois peut-être accepter un moment très impopulaire : lever le pied.

Le piège du tanking… sans bénéfice

Sauf que Milwaukee a aussi un problème : même perdre ne garantit pas grand-chose. Le débat sur le pick, sur la valeur d’une saison catastrophe qui déboucherait sur un choix haut, est beaucoup moins séduisant quand tu réalises que tu peux finir avec un choix correct… mais pas transformant. Le genre de 8e choix qui n’émeut personne quand tu essaies de monter un deal, et qui ne lance pas à lui seul une reconstruction.

Et pendant ce temps, d’autres équipes peuvent remonter, modifier l’ordre de la loterie, rendre encore plus floue l’idée de “perdre utile”. Autrement dit : tu peux être mauvais, te faire mal, et ne même pas en tirer un vrai levier.

C’est ce qui rend la décision si délicate. Si tu continues à jouer Giannis, tu protèges une forme de culture et tu refuses de t’avouer vaincu, mais tu prolonges aussi une agonie sportive. Si tu le mets au repos, tu protèges ton joueur-franchise, mais tu assumes que cette saison est une impasse. Et dans les deux cas, le vrai sujet reste le même : la direction doit choisir une trajectoire.

L’été qui arrive, et le téléphone du GM

Dans le CQFR, il y a aussi cette idée qui flotte au-dessus de tout : si ça continue, Milwaukee va devoir appeler l’été avant l’heure. Aller chercher “la meilleure offre possible”. Parce que les candidats, eux, reviendront. Ceux qui ont réfléchi à une offre recommenceront, avec peut-être encore plus d’insistance. La reconstruction, si elle arrive, sera longue et moche… mais elle pourrait être inévitable.

Et c’est là que l’expression “à quoi ça sert ?” prend tout son sens. À quoi ça sert de pousser Giannis à bout dans une saison qui n’offre ni vraie chance de titre, ni vraie promesse d’avenir immédiat, ni même une récompense claire à la draft ? À quoi ça sert de gratter une place si tu n’as pas le carburant pour aller loin, et que tu augmentes le risque de casser ce qui reste de ton projet ?

La réponse n’est pas simple, mais le constat, lui, l’est : à force de vouloir tenir les deux bouts, Milwaukee est en train de perdre le milieu. Et dans ce genre de scénario, la décision la plus dure devient souvent la plus rationnelle : préserver Giannis, arrêter de faire semblant, et mettre enfin de la clarté dans une saison qui n’en a plus.

