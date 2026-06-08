Les Bulls et la NBA en deuil : Stacey King est mort

Le monde des Bulls et de la NBA est en deuil. La franchise de Chicago a annoncé ce dimanche le décès de Stacey King à l’âge de 59 ans. Triple champion NBA avec les Bulls de Michael Jordan au début des années 1990, il était également devenu au fil des années l’une des voix les plus emblématiques de l’organisation.

Sélectionné en 6e position de la Draft 1989 après une brillante carrière universitaire à Oklahoma, Stacey King avait participé aux trois premiers titres de la dynastie des Bulls en 1991, 1992 et 1993. Pivot-fort de 2,11 m, il avait ensuite porté les couleurs des Timberwolves, du Heat, des Celtics et des Mavericks au cours d’une carrière NBA de huit saisons.

Mais c’est probablement dans son deuxième chapitre à Chicago que Stacey King a laissé son empreinte la plus profonde. Revenu au sein de la franchise comme consultant puis commentateur télé à partir du milieu des années 2000, il est devenu l’un des analystes les plus appréciés de la ligue grâce à son enthousiasme, son humour et ses formules devenues cultes auprès des supporters des Bulls. Pendant près de vingt ans, il a accompagné plusieurs générations de fans, de l’ère Derrick Rose jusqu’aux équipes plus récentes.

Dans un communiqué, Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, a salué « un membre chéri de la famille Bulls » et une personnalité unique de l’histoire de la franchise. Le dirigeant a notamment souligné le lien exceptionnel que King entretenait avec Chicago et ses supporters depuis plus de trois décennies.

Aucune cause officielle du décès n’a été communiquée par les Bulls au moment de l’annonce. Une chose est certaine en revanche : Stacey King laisse derrière lui bien plus que trois bagues de champion. Il restera l’un des visages et l’une des voix les plus marquantes de l’histoire récente de la franchise de l’Illinois.