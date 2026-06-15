Les Bulls ont choisi Tiago Splitter comme head coach

Tiago Splitter va poursuivre son ascension sur un banc NBA. D’après Shams Charania, les Chicago Bulls ont décidé de nommer l’ancien intérieur brésilien comme nouveau head coach de la franchise.

Un choix qui s’inscrit dans une logique claire à Chicago. Les Bulls auraient été séduits par sa capacité à accompagner le développement des joueurs, par sa vision alignée avec celle de l’organisation et par son profil de coach en pleine progression depuis ses débuts sur un banc en 2018. Son vécu de joueur NBA, avec sept saisons dans la ligue et un titre remporté avec les San Antonio Spurs en 2014, a également pesé.

Tiago Splitter a marqué des points à Portland

À 41 ans, Tiago Splitter sort surtout d’une expérience très remarquée avec les Portland Trail Blazers. Propulsé dans un contexte compliqué après les charges fédérales visant Chauncey Billups, il a réussi à guider Portland vers un bilan de 42 victoires pour 40 défaites et une qualification en playoffs avec la 7e place à l’Ouest.

Pour les Bulls, qui cherchent une direction plus nette après plusieurs saisons frustrantes, ce profil a visiblement fait la différence. Chicago veut un coach capable de faire progresser son groupe, d’installer une culture plus cohérente et de s’inscrire dans un projet à moyen terme.

Selon Shams Charania, les dirigeants des Bulls, dont l’Executive Vice President of Basketball Operations Bryson Graham, avaient rencontré quatre finalistes la semaine dernière à Chicago : Tiago Splitter, l’assistant des Timberwolves Micah Nori, l’assistant des Hawks Ryan Schmidt et l’actuel assistant des Bulls Wes Unseld Jr.

C’est finalement Splitter qui a été retenu. Un nouveau défi majeur pour l’ancien joueur des Spurs, dont la cote ne cesse de grimper sur les bancs NBA.