Sacré MVP NBA pour la deuxième année de suite, Shai Gilgeous-Alexander a célébré l’événement avec des cadeaux de luxe pour tout le Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander n’a pas célébré son deuxième trophée de MVP tout seul.

Sacré MVP NBA pour la deuxième année consécutive, le meneur du Oklahoma City Thunder a décidé de remercier tous ses coéquipiers avec des cadeaux particulièrement luxueux.

Comme l’ont montré des posts de ses équipiers ou de la franchise, SGA a offert à chacun de ses partenaires une montre Audemars Piguet ainsi qu’un trench Burberry pour célébrer cette nouvelle récompense individuelle.

Et ce n’est pas tout, puisqu’on peut voir sur les vidéos des sacs de golf, des téléphones ou encore du parfum.

From 2️⃣, to the guys 🎁 pic.twitter.com/ewH0bNKUss — OKC THUNDER (@okcthunder) May 18, 2026

Les joueurs du Thunder sont d’ailleurs apparus avec les montres et manteaux pendant le discours de leur leader après l’annonce officielle du MVP.

Ce n’est pas la première fois que Shai Gilgeous-Alexander marque le coup avec son équipe après une distinction individuelle.

L’an dernier, après son premier trophée de MVP, il avait déjà offert des montres Rolex, des vestes Canada Goose personnalisées, des iPhone et des casques Beats by Dre à ses coéquipiers.

Le Canadien continue ainsi d’entretenir son image de leader très apprécié dans le vestiaire du Thunder, qu’il a encore porté cette saison avec 31,1 points et 6,6 passes décisives de moyenne.

Lors de son discours, Shai Gilgeous-Alexander a également tenu à remercier les fans d’Oklahoma City.

« J’ai vraiment compris qu’ils étaient vrais quand on était mauvais pendant trois ans et qu’ils sont restés derrière nous », a-t-il expliqué. « C’est là que j’ai compris qu’ils nous aimaient vraiment. »

Le meneur du Thunder va désormais rapidement replonger dans les playoffs avec une finale de conférence Ouest explosive à venir face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.