Les cadeaux pour Noël 2024 dont la NBA et le basket ont besoin

C'est Noël et comme chaque année on a décidé de brainstormer un peu pour savoir de quoi auraient besoin certaines équipes, certains joueurs et même plus largement certains fans de basket. Voici le fruit de notre réflexion. Pour Noël, on voudrait offrir :

- Un staff médical pour le Magic. Parce qu’à ce stade, c’est sans doute pas juste une question de malchance.

- Un peu de reconnaissance pour Jayson Tatum, décidément devenu trop sous-côté.

- Un peu de repos bien mérité pour le cinq majeur des Knicks, qui joue environ 47,5 minutes par match.

- Ou alors un livre “comment utiliser ses joueurs de banc quand mon équipe mène de 30 points” pour Tom Thibodeau

- Ou encore tout simplement un banc digne de ce nom pour New York, histoire de commencer à sérieusement rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue

- Une retraite bien méritée pour Taj Gibson, qui joue encore à 47 ans. Ah, à moins que Thibodeau décide justement de le ramener sur le banc des Knicks.

- Une franchise ou une ville qui sera prête à accueillir et à donner un peu d’amour à Julius Randle, critiqué (et même plus) partout où il passe. Du coup, en Chine peut-être ?

- Une offre d’emploi impossible à refuser dans n’importe quel domaine autre que le coaching pour Chauncey Billups. Quoique, c’est surtout un cadeau pour les Blazers, ça.

- Les Pelicans ont eu Anthony Davis, ils n’en ont rien fait. Zion Williamson, ils n’en ont rien fait. On ne va quand même pas leur souhaiter Cooper Flagg, si ?

- En fait, on préfère leur offrir un ou une directeur(trice) artistique vraiment compétent qui peut changer le nom, le logo, les couleurs, la mascotte et tout ce qui concerne l’organisation de près ou de loin.

- Deux clubs Français au Final Four de l’Euroleague. C’est un cadeau qui paraît crédible alors qu’à une époque n’importe quel fan de basket aurait répondu “et pourquoi ne pas croire au père Noël carrément, connard” (Oui, il aurait ajouté le “connard”.)

- Ah aussi, si l’Euroleague pouvait revenir en arrière et décider d’organiser son Final Four ailleurs qu’à Abu Dhabi hein…

- Des staffs NBA qui comprennent qu’il n’y a effectivement aucun problème à prendre plein de tirs à trois-points mais que, par contre, si c’est pour faire dégainer constamment des Goga Bitadze et des Jeremy Sochan de loin, y’a sans doute mieux à faire.

- Une santé de fer pour Gregg Popovich et, du coup, moins de tirs de loin de Jeremy Sochan. Oui, il peut y avoir un lien de cause à effet…

- L’ouverture d’un resto végétarien dans sa rue, pour Benjamin Moubèche, pour qu’il ne soit pas sous-alimenté au moment d’aller enquiquiner Victor Wembanyama avec ses questions lors des matches des Spurs.

- Pour nous et pour le divertissement, un casting un peu différent pour la prochaine saison de Starting Five sur Netflix, avec uniquement les plus gros cassos de la ligue à la place des family guys de la saison 1.

- Un nouveau canasson capable de gagner le tiercé pour Nikola Jokic, qui n’aime rien de plus que les chevaux, ses enfants et sa femme. Oui, même pas le basket, qui n’est finalement qu’un passe-temps fun et lucratif pour lui.

- Des billets pour aller voir des matches européens pour Ime Udoka, au hasard en Serbie, en Grèce et en Lituanie, pour qu’il se souvienne qu’ils ne sont pas soft.

- Un séjour en Suisse pour “se faire changer la tuyauterie” (et le sang) pour LeBron James, comme Johnny et Zizou en leur temps (lien vidéo) et prolonger le plaisir.

- Pas de blessure et un titre de champion en NCAAW pour Paige Bueckers avant de quitter UConn et conquérir le coeur des fans de basket et des nouveaux suiveurs de WNBA.

- Le livre GOATS pour tous ceux qui aiment le basket ! Et puis, ça vous servira à patienter avant l’autobiographie d’Antoine Pimmel, intitulée “Comment j’ai intégré la pègre munichoise en devenant champion de ping pong”.

- Pour Adam Silver : de l'audience télé histoire qu'il ne passe pas pour un vulgaire Vincent Labrune auprès de Dinsey (ABC/ESPN), NBC et Amazon à qui il a vendu les droits sur 11 ans pour 77 millions de dollars.

- Et puis, une idée pour le All-Star Game. Ou des joueurs qui ont vraiment envie de jouer le match. Comment ça, on croit encore au Père Noël ? C’est tout l’objet de ce papier, bordel.

- Du Xanax, de la weed ou un massage quatre mains dans Chinatown, finition incluse, pour les fans des Wizards. Les pauvres doivent être légitimement sur les nerfs après toutes ces années.

- Ou des billets pour le dernier spectacle de Tony Saint-Laurent/Anne Roumanoff/Stephen A. Smith/Kev Adams (rayez les mention inutiles suivant vos goûts personnels). Non pas pour rire, bien sûr, putain vous êtes cons, mais pour capter qu'y a toujours plus compliqué que sa petite situation personnelle et relativiser.