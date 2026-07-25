Les Cavaliers ont une nouvelle cible après LeBron James

Jonathan Kuminga pourrait débarquer aux Cleveland Cavaliers. Il est la nouvelle priorité pour la franchise de l’Ohio.

Le messie ne reviendra pas. Pas cette fois. LeBron James aurait pu boucler la boucle aux Cleveland Cavaliers mais le héros de l’Ohio s’est finalement engagé avec les Philadelphia Sixers, probablement pour y finir sa carrière. Son ancienne franchise, qui espérait le récupérer pour repartir à l’assaut du titre, se retrouve donc dans une position délicate avec des concurrents directs sérieusement renforcés, notamment les 76ers, et peu d’opportunités pour hausser le niveau global du roster. Selon The Athletic, le front office se tourne maintenant vers Jonathan Kuminga.

L’organisation se cherche un ailier athlétique capable de démarrer les rencontres au poste trois et l’ancien des Golden State Warriors est la meilleure option encore disponible sur le marché. D’ailleurs, l’intérêt semble réciproque.

« Jonathan aime les Cavs, il aime le coach Kenny Atkinson et Donovan Mitchell l’apprécie », déclarait carrément l’agent du joueur. Alors, done deal ? Et ce n’est malheureusement pas si simple. Les Cavaliers doivent aussi gérer le prochain contrat de James Harden, toujours free agent, et ils n’ont que 6 millions annuels à offrir à Jonathan Kuminga. Ce dernier chercherait plutôt un salaire autour des 20 millions qu’il devait toucher si les Atlanta Hawks avaient activé son option. Il va peut-être lui aussi accepter l’idée que ce n’est plus possible.

Mais Cleveland chercherait tout de même à mettre en place un sign&trade avec Atlanta (qui possède ses droits sans l’avoir dans l’effectif). Dennis Schröder et Max Strus sont les seuls joueurs qui pourraient éventuellement faire l’affaire.

Les Cavaliers sont tout de même partis pour démarrer la saison amoindris après avoir notamment perdu Keon Ellis, Dean Wade et Larry Nance sans mettre la main sur LeBron James.

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