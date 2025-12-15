Les cavs hués par leurs fans, Donovan Mitchell encaisse

Battus en prolongation par les Hornets, les Cavaliers ont été hués à domicile. Donovan Mitchell assume, se blâme et appelle Cleveland à rester soudé.

Donovan Mitchell n’a évidemment pas adoré la réaction des fans des Cavaliers dimanche soir, mais il l'a comprise. Elle était presque logique. Après une défaite à domicile 119-111 en prolongation contre les Charlotte Hornets, les supporters ont copieusement hué l’équipe et la star a admis qu’il aurait fait la même chose.

La franchise, pressentie pour jouer les premiers rôles dans la Conférence Est cette saison, montre des signes inquiétants d’essoufflement, entre performances inégales et blessures persistantes. Face aux Hornets, une des lanternes rouges de la NBA, la victoire était obligatoire.

Dans les vestiaires, Mitchell a pris la parole sans détour, reconnaissant la frustration ambiante. « On le mérite. J’ai été fan autrefois. Je nous aurais aussi hué aussi », a-t-il expliqué alors qu'il sortait d'une performance assez médiocre avec 17 points mais un terrible 6 sur 24 aux shoots.

Le match contre les Hornets a bien résumé les difficultés actuelles des Cavaliers. Cleveland a mené avant de se faire rattraper et a finalement perdu en prolongation après avoir manqué ses dix tentatives dans le temps additionnel. Le score de la prolongation pique : 8 à 0.

Alors que l’absence de plusieurs titulaires pèse, notamment celle d’Evan Mobley, Mitchell n’a pas cherché à esquiver les responsabilités. Il a insisté sur le fait que personne ne devait s’apitoyer sur le sort de l’équipe et que les critiques faisaient partie du jeu.

« C'était une de ces nuits où je n'étais pas dans le coup », a déclaré Mitchell, qui affiche des stats impressionnantes cette saison avec 31,3 points, 5,4 passes décisives et 4,8 rebonds. « Si j'avais mieux joué, nous aurions gagné ce match. C'est ma faute, même si je sais que mes coéquipiers ne diront pas ça. »

Comme d'autres équipes, Les Cavs font face à une terrible série de blessures. Malgré le retour de Jarrett Allen après neuf matchs d'absence, les Cavs doivent encore se passer d'Evan Mobley qui pourrait être absent pendant un mois en raison d'une blessure au mollet. Même chose pour Sam Merrill et Max Strus, tout deux à l'infirmerie. Enfin, Darius Garland joue avec une gêne persistante suite à son opération du pied pendant l'intersaison. Pour autant, Mitchell sait que ces soucis de blessures sont le quotidien des franchises NBA.

« Personne ne nous plaindra. Je ne me plaindrais pas pour nous. Je sais qu’il fait gris. Je sais qu’il fait sombre. Tant que nous restons unis dans ce vestiaire, tout ira bien. »

