Cleveland est au deuxième tour. C’est l’essentiel, évidemment. Dans un Game 7, il n’y a pas de note artistique, pas de bonus sérénité, pas de mention spéciale pour les équipes qui contrôlent tout du début à la fin. Il faut gagner, rentrer vivant, ranger les doutes dans un coin du vestiaire et avancer.

Les Cavaliers l’ont fait. Victoire 114-102 contre Toronto, qualification pour les demi-finales de conférence Est, rendez-vous désormais avec Detroit. Mais derrière le soulagement, une question reste assez massive : Cleveland a-t-il vraiment rassuré ? Pas totalement. Pas franchement. Pas assez, en tout cas, pour regarder la suite avec les pieds sur la table.

Cette série contre Toronto a été plus compliquée que prévu. Aucun match gagné à l’extérieur, sept rencontres pour se débarrasser de Raptors privés d’Immanuel Quickley sur toute la série et de Brandon Ingram sur la fin, après un passage déjà très diminué par sa blessure. Toronto n’était pas au complet, pas au sommet de son potentiel, mais Toronto a poussé Cleveland jusqu’au bord du vide. C’est un vrai avertissement.

Jarrett Allen, le patron inattendu du Game 7

La meilleure nouvelle pour les Cavs, c’est évidemment Jarrett Allen. Souvent critiqué pour son rendement en playoffs, parfois accusé de disparaître quand le niveau physique monte, le pivot a répondu dans le match le plus important de la saison. Et il a répondu très fort.

22 points, 19 rebonds, 2 interceptions, 3 contres. Un match de patron. Un match d’impact. Un match où il a enfin incarné ce que Cleveland attend de lui dans ces moments-là : de la présence, du volume, de la dureté, du rebond, du scoring intérieur et cette impression qu’il pèse sur chaque possession.

La stat qui raconte le mieux cette rencontre, c’est peut-être celle du rebond : 60 prises pour Cleveland, seulement 33 pour Toronto. Un gouffre. Et surtout une zone où les Cavs auraient peut-être dû appuyer beaucoup plus tôt dans la série. Avec Evan Mobley et Jarrett Allen face à des Raptors dont le secteur intérieur n’est pas la première force, Cleveland avait un avantage évident. Il aura fallu attendre le Game 7 pour le voir pleinement exploité.

C’est à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant, parce qu’Allen a montré qu’il pouvait être immense dans un match couperet. Inquiétant, parce que Cleveland a eu besoin d’un match énorme de son pivot pour sortir une équipe de Toronto diminuée. Et parce que l’histoire récente d’Allen en playoffs n’offre pas encore la garantie qu’il pourra reproduire ce niveau soir après soir.

Le minimum syndical, pas beaucoup plus

Cleveland a fait le job. Mais c’est justement le problème : les Cavs ont surtout donné l’impression de faire le strict minimum.

Ils ont accéléré en deuxième mi-temps, ils ont fini par faire craquer Toronto, ils ont tenu leur salle et ils ont évité la catastrophe. Tout cela compte. Mais sur l’ensemble de la série, difficile de parler d’une démonstration. Les Raptors n’ont jamais lâché, ont compensé leurs absences par de l’intensité, de l’énergie, de l’agressivité, et Cleveland a souvent semblé chercher le bon levier.

Le plus gros motif d’inquiétude concerne peut-être Donovan Mitchell et James Harden. Les deux arrières ont pesé, mais pas toujours avec l’efficacité et la régularité attendues d’un duo censé porter une équipe ambitieuse loin en playoffs. Dans un Game 7, voir Allen prendre cette dimension est une bénédiction. Mais sur une série entière, les Cavs auront besoin de plus de certitudes extérieures.

Game 7 Cavs vs Raptors : tensions, provocations et coup de boule !

Mitchell et Harden doivent être plus réguliers, plus justes, plus tranchants. Cleveland ne pourra pas toujours s’en sortir en comptant sur une domination massive au rebond et une prise de pouvoir ponctuelle de son pivot. Au tour suivant, l’intensité changera encore de niveau. Et c’est là que le doute pointe...

Detroit arrive avec une autre énergie

Les Pistons ne sont pas les Raptors. Ils ne sont pas non plus forcément beaucoup plus forts sur le papier, mais ils arrivent avec une dynamique particulière. Ils viennent de renverser Orlando après avoir été menés 3-1, ils ont montré du caractère, une vraie capacité de réaction, et une intensité défensive qui pourrait sérieusement tester Cleveland.

Detroit a fini sa série en montant en puissance. Cade Cunningham a tenu son rang, Tobias Harris a sorti un Game 7 décisif, Jalen Duren a retrouvé de l’énergie avec 15 points et 15 rebonds, et Ausar Thompson a été précieux défensivement. Les Pistons ont semblé animés par quelque chose. Une envie, une urgence, une forme de libération après des années de disette.

Cleveland, de son côté, sort d’une série gagnée mais pas franchement maîtrisée. C’est là que le contraste peut devenir dangereux.

Les Cavs vont devoir montrer un autre visage. Plus d’autorité. Plus de continuité. Plus de dureté dès le début, pas seulement quand le danger devient trop évident. Contre Toronto, ça passe. Contre Detroit, si l’intensité n’est pas au rendez-vous, ça peut vite devenir beaucoup plus inconfortable.

Une qualification qui pose autant de questions qu’elle n’en résout

On ne va évidemment pas faire la fine bouche : gagner un Game 7 reste une réussite. Cleveland est toujours vivant, et c’est tout ce qui compte à ce stade de la saison. Les playoffs ne récompensent pas toujours les équipes les plus élégantes, mais celles qui survivent. Simplement, cette survie ne suffit pas à effacer les fragilités.

Les Cavs ont montré qu’ils avaient des ressources. Ils ont montré qu’Allen pouvait répondre présent dans un moment immense. Ils ont montré qu’ils pouvaient gagner même sans une grande soirée collective de leurs stars extérieures. Mais ils ont aussi montré qu’ils pouvaient se faire accrocher longtemps par une équipe diminuée, qu’ils tardaient parfois à exploiter leurs avantages naturels, et que leur niveau moyen n’a pas encore l’allure d’un prétendant parfaitement lancé.

Cleveland est passé. Cleveland a respiré. Cleveland a évité une élimination qui aurait fait très mal. Mais rassuré ? Pas encore.

Le deuxième tour contre Detroit dira très vite si ce Game 7 était un vrai point de bascule… ou juste un dernier avertissement avant de tomber sur une équipe plus jeune, plus affamée, et peut-être mieux armée pour faire payer les hésitations.