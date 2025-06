Les Celtics à fond sur le MVP du Final Four d’Euroleague ?

Les Celtics s'intéresseraient de près au MVP du dernier Final Four d'Euroleague, l'Américain Nigel Hayes-Davis.

Les spectateurs et téléspectateurs turcs qui ont suivi le match de playoffs entre le Fenerbahçe et Bahçesehir n'ont pas rêvé. Dans l'assistance, se trouvait Joe Mazzulla, le head coach des Boston Celtics. A priori, le champion NBA 2024 n'était pas simplement venu en touriste et sa venue était motivée par l'observation d'un joueur en particulier.

Eurohoops croit savoir que Nigel Hayes-Davis, MVP du dernier Final Four de l'Euroleague, est la cible en question. Le Fener a reconnu que plusieurs membres de staffs NBA avaient assisté à des rencontres ces derniers temps pour juger sur pièces du talent de l'éphémère joueur des Lakers, des Raptors et des Kings (9 matches en NBA, tous lors de la saison 2017-2018) et Mazzulla fait partie de ceux-là.

Coach Joe Mazzulla in Istanbul for the Bachesehir - Fenerbache game. Fenerbahce admitted there's NBA interest for Nigel Hayes-Davispic.twitter.com/nA2HxdAS0A — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 9, 2025

Alors que les Celtics vont vraisemblablement vivre une saison de transition entre la perte de leur titre, la grave blessure de Jayson Tatum et les possibles ajustements financiers à opérer pour rester dans les clous, il est possible que le recrutement à l'intersaison se fasse un peu en dehors des sentiers battus. Nigel Hayes-Davis, 30 ans et poste 4, a porté les couleurs du Galatasaray, de Zalgiris, du Barça et donc du Fernabahçe, après avoir échoué dans sa tentative de se fixer en NBA.

Sorti de la fac de Wisconsin en 2017, le meilleur marqueur du dernier Final Four - Monaco s'en souvient malheureusement très bien - est courtisé et pourrait faire son retour au pays prochainement.

