Les deux seuls joueurs en 50-40-90 cette saison vont vous surprendre

Chaque saison, on guette les joueurs les plus adroits dans tous les compartiments du tir, pour éventuellement accueillir de nouveaux membres dans le club des 50-40-90. Alors que l'année civile prend fin et que la saison NBA bat son plein, deux joueurs sont pour le moment éligibles pour intégrer ledit club en compagnie des Larry Bird, Steve Nash, Reggie Miller et Stephen Curry de ce monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plutôt inattendus.

Ainsi, Ty Jerome, l'excellent 6e homme des Cleveland Cavaliers, tourne à 55.1% à l'adresse globale, 47.1% à 3 points et 91.1% sur la ligne des lancers. En compagnie de l'ancien champion NCAA avec Virginia, on retrouve John Collins, le joueur du Jazz, pas souvent évoqué médiatiquement, mais qui fait un exercice franchement propre : 53.5% d'adresse globale, 43.5% à 3 points et 92.2% sur la ligne.

L'un d'entre eux pourra-t-il tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison et créer la surprise ?