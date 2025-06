Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu répondre à vos question, on se rattrape cette semaine pour parler notamment des équipes de LeBron James, de Kevin Durant et Shai Gilgeous-Alexander, de Noah Penda, de Rick Carlisle et de bien d'autres choses encore. Voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️ Quelle star a emmené l’équipe la plus nulle en finales ?