Les Foamposite Galaxy de retour en 2024

Amis sneakerheads, arrêtez tout, posez vos téléphones, éteignez la télé, mettez le chat sur la terrasse et la main de Ja Morant et les côtes de Sabonis dans le congélo : Nike annonce le retour de la Foamposite Galaxy pour 2024 !

Ce coloris, l'un des plus recherche de la sneakersphere (les tarifs sont indécents) avait été introduit en grande pompe lors du All Star Game de 2012, lorsque le modèle vivait son heure de gloire. L'imaginaire spatial avait été poussé au maximum, outre le motif posé sur la coque Foam, avec des grands tags “Remove Before Lift-off”.

La sortie avait créé une hystérie sans précédent, et la marque au Swoosh avait su tirer les enseignements de cette folie en imaginant de nouvelles solutions de sortie qui allait amener à la transition digitale.

Toujours est il que, selon le toujours très sérieux @zsneakerheadz, la mythique Foamposite reviendra l'an prochain. Reste à savoir quand, et surtout dans quelles quantités pour éviter de la manquer à nouveau l