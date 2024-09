Les Grizzlies vont retirer le numéro 9 de Tony Allen

Un bel hommage des Memphis Grizzlies à Tony Allen, le « godfather » de l’époque « grit and grind » de la franchise.

Après Marc Gasol (numéro 33) et Zach Randolph (50), voilà que Tony Allen va avoir son maillot retiré au plafond de la salle des Memphis Grizzlies. Comme ses deux prédécesseurs, il a été l’un des joueurs clés d’une franchise qui s’est alors installée durablement parmi les meilleures équipes de la Conférence Ouest. L’escouade du Tennessee a joué les playoffs lors des sept saisons passées par l’arrière dans l’organisation, avec même une finale de Conférence à la clé.

En revanche, contrairement à ses coéquipiers, Allen n’a jamais été un All-Star et son profil n’est pas forcément celui de ceux qui sont habituellement honorés par leur ancien club. Il a par exemple compilé 8,1 points et 3,5 rebonds de moyenne sous la tunique des Grizzlies. C’est un joueur de devoir qui reçoit là un traitement de star.

Sauf que Tony Allen n’est pas n’importe quel joueur de devoir. Il a été d’une certaine manière l’âme de cette équipe. Le visage du « grit and grind », le style rugueux, bagarreur et défensif de Memphis pendant son passage. Avec d’ailleurs six nominations dans l’un des deux meilleurs cinq de la ligue de ce côté du terrain. Ce n’est donc pas si étonnant qu’il soit perçu comme un homme à part dans la courte Histoire de la franchise.

Son numéro 9 sera retiré le 15 mars prochain à l’issue d’un match contre le Miami Heat.