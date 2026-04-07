Zaccharie Risacher traverse une période délicate. Face aux Knicks, le Français est quasiment sorti de la rotation d’Atlanta, un signal qui n’est pas passé inaperçu. À mesure que la saison avance, son rôle diminue, et une question commence à émerger : les Hawks envisagent-ils déjà de tourner la page ?

Une place qui disparaît progressivement

Face à New York, Risacher n’a joué que quelques minutes, confirmant une tendance récente. « Sept petite minutes, il est quasiment sorti de la rotation », résume Shaï dans le CQFR.

Pour un joueur aussi jeune, et surtout avec son statut, la situation interpelle. Voir un deuxième année perdre ainsi du temps de jeu en fin de saison n’est jamais anodin. Surtout que son temps de jeu n’était déjà pas toujours conséquent jusque-là.

Le contexte n’aide pas. Atlanta cherche des résultats, ajuste ses rotations et privilégie des profils plus expérimentés ou plus immédiatement productifs.

La piste d’un trade déjà évoquée

Dans ce contexte, une hypothèse commence à prendre de l’ampleur : celle d’un départ dès l’intersaison.

« Je pense qu’il sera tradé », poursuit Shaï. Une projection encore incertaine, mais qui repose sur plusieurs éléments. D’abord, la volonté possible d’Atlanta de restructurer son effectif. Ensuite, la situation contractuelle de certains joueurs, qui pourrait pousser la franchise à bouger.

Surtout, s’ils font un tour de playoffs et que Quin Snyder reste, les Hawks auront intérêt à bouger un joueur qui n’est clairement pas dans les plans du coach. « Ils vont envisager d’essayer de récupérer des assets pour Risacher. » Une logique classique pour une équipe en quête d’équilibre ou de flexibilité.

Une opportunité plutôt qu’un échec ?

Si cette option se confirme, elle ne serait pas forcément négative pour le joueur. « C’est peut-être un mal pour un bien. Peut-être qu’il s’épanouira ailleurs », continue Shaï.

Antoine fait même le parallèle avec Boris Diaw : un passage discret à Atlanta avant une vraie explosion ailleurs. Sans dire que le scénario sera identique, l’idée reste la même : certains joueurs ont besoin d’un contexte différent pour s’exprimer.

Aujourd’hui, l’effectif des Hawks et leur construction ne semblent pas favoriser pleinement le développement de Risacher.

Atlanta face à ses choix

Reste une question importante : Atlanta est-elle prête à se séparer aussi vite d’un joueur aussi jeune et drafté si haut ?

« Je ne sais pas s’ils vont lâcher aussi vite sur un premier choix de draft », tempère Antoine. La prudence reste donc de mise.

Mais les signaux envoyés récemment, notamment son faible temps de jeu, alimentent les doutes.

Un été déjà décisif

La situation de Zaccharie Risacher sera l’un des dossiers à suivre cet été. Entre développement interne et éventuelle ouverture au trade, Atlanta devra trancher.

Pour le joueur, l’enjeu sera clair : trouver un environnement où il pourra s’exprimer pleinement. Et ce n’est peut-être pas chez les Hawks qu’il le trouvera.

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