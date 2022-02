Les images officielles de la Air Jordan 3 Cardinal Red

Un coloris inédit pour le All Star Weekend

Les rosters pour le prochain All Star Game sont connus, tout comme celui de Jordan Brand pour ce week end très attendu. Au programme : une Jordan 12 Playoffs (dont nous vous parlerons dans les prochains jours) et une très belle Air Jordan 3 qui reprend les codes couleurs de sa petite soeur, la Air Jordan 7 Cardinal.

Dénommée Cardinal Red, cette version prend une base en cuir blanc bien épais comme on l'aime, avec du rouge brillant sur le talon, le col, les eyelets métalliques et le logo de l'arrière du pied. L'elephant print est à sa place habituelle, avec un petit bonus autour des lacets. Du jaune est placé sur le Jumpman cousu sur la languette et les premiers trous de laçage.

La semelle est grise pour compléter un ensemble original et cohérent, parfait pour patienter jusqu'en août et le retour de la version Fire Red.

Cette 3 sortira le 19 février prochain, comme toujours en édition limitée, il ne faudra donc pas trainer.

Les images de la Air Jordan 3 Cardinal Red