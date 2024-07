Les Knicks croient plus que jamais en Tom Thibodeau, prolongé pour 3 ans

Les New York Knicks croient en Tom Thibodeau et en sa méthode. Malgré les critiques sur sa tendance à pousser les joueurs dans leurs retranchements physiques, le double coach de l'année a solidifié sa place sur le banc des Knicks cette semaine. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Thibodeau a signé une prolongation de contrat de trois ans, qui lui permettra, si tout va bien, de s'occuper de l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2027-2028.

Tom Thibodeau reste sur trois demi-finales de conférence consécutives avec New York, à chaque fois alors que la franchise n'était pas attendue en aussi bonne position. Lors des derniers playoffs, les Knicks ont fini sur les rotules et se sont inclinés face aux Indiana Pacers. Avec le recrutement de Mikal Bridges - un joueur dont l'endurance devrait plaire à "Thibs" - et les prolongations de OG Anunoby et Josh Hart, New York insiste avec sa recette et espère pouvoir atteindre la finale de Conférence, un stade qui n'a plus été atteint à Big Apple depuis 24 ans et une opposition déjà malheureuse avec les Pacers.

Tom Thibodeau, 66 ans, a coaché trois franchises depuis ses débuts comme head coach en NBA : les Chicago Bulls, les Minnesota Timberwolves et les New York Knicks.

Les Knicks n'en seraient peut-être pas là sans Thibodeau, mais ils ne peuvent pas aller plus loin avec lui.